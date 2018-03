"Ook Trumps nationale veiligheidsadviseur McMaster op weg naar de uitgang" IB

16 maart 2018

07u15

Bron: Washington Post, Belga

In het Witte Huis in nu ook nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster op weg naar de uitgang. Volgens de krant The Washington Post, die zich baseert op vijf bronnen, heeft Amerikaans president Donald Trump zijn stafchef John Kelly opgedragen om een geschikte vervanger te zoeken.

Het ontslag zou echter niet voor direct zijn: Trump zou gezichtsverlies voor de driesterrengeneraal willen vermijden.

Over een vertrek van de 55-jarige McMaster werd al geruime tijd gespeculeerd, maar nu zou Trump de knoop definitief hebben doorgehakt. De vroegere militair kwam op de post van nationaal veiligheidsadviseur ter vervanging van Michael Flynn, die andere driesterrengeneraal die in februari vorig jaar moest opstappen omdat hij tegen vicepresident Mike Pence had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Zeer intelligent en matig

McMaster stond erom bekend zeer intelligent, erg belezen en relatief matig te zijn. Trump zou het echter nooit echt goed met hem hebben kunnen vinden. De president vindt volgens de Post dat hij te star is en klaagde dat zijn briefings te lang duren en irrelevant lijken.

Trump zal echter zijn tijd nemen om McMaster ook effectief de laan uit te sturen. Zo wil hij niet alleen gezichtsverlies vermijden voor de oud-generaal, maar zijn stafchef Kelly ook genoeg tijd geven om een geschikte opvolger te zoeken. Namen die circuleren zijn onder anderen Keith Kellogg - de huidige stafchef van de Nationale Veiligheidsraad die de functie van nationaal veiligheidsadviseur al een week lang ad interim op zich nam na het ontslag van Flynn - en John Bolton - de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

Carrousel

Het Witte Huis geldt onder Trump als een heuse carrousel. Vorige week nog stapte Gary Cohn op als economische topadviseur, terwijl minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson dinsdag nog de laan werd uitgestuurd. Daarnaast hangt meerdere regeringsleden ook een ontslag boven het hoofd.