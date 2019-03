"Ook Senaat zal tegen noodtoestand van Trump stemmen” kv

05 maart 2019

02u09

Bron: Belga, Reuters 0 Volgens de Republikeinse fractieleider in de Amerikaanse Senaat Mitch McConnell zal het hogerhuis naar alle waarschijnlijkheid ook tegen de nationale noodtoestand stemmen die president Donald Trump heeft afgekondigd. Dat heeft hij maandag te kennen gegeven.

Op 26 februari stemde het Huis van Afgevaardigden in de VS, dat onder controle staat van de Democraten, al met een comfortabele meerderheid tegen de noodtoestand. Nu is het dus de beurt aan de Senaat, waar de Republikeinen met 53 van de 100 zetels over de meerderheid beschikken, om zich uit te spreken. Toch zijn er al langer indicaties dat ook hier tegen zou worden gestemd. Zo lieten vier Republikeinse senatoren weten dat ze zich aan de zijde van de Democraten zouden scharen. Anderen uitten hun bezorgdheid over de uitzonderlijke procedure die, in hun ogen, de bevoegdheden van de uitvoerende macht overschrijdt. Een datum voor de stemming is nog niet bekend.

Trump kondigde eerder al aan dat hij zijn veto zal gebruiken als de Senaat de resolutie goedkeurt. Om dat veto op te heffen, is er in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig. De kans dat die behaald wordt is klein.



Met het uitroepen van de nationale noodtoestand wil Trump het Congres omzeilen om zijn grensmuur met Mexico te financieren, die moet verhinderen dat mensen zonder papieren de grens oversteken. Maar de demarche van de president kan rekenen op heel wat tegenstand, ook in eigen rangen.