“Ook derde kindje van bekende IS-bruid en Nederlandse jihadist overleden in Syrië” Bonne Kerstens ADN

08 maart 2019

15u59

Bron: AD.nl, Belga 0 De baby van de veroordeelde Nederlandse jihadist Yago Riedijk en zijn bekende vrouw Shamima Begum is overleden. Dat zegt een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aan de BBC. Eerder op de dag meldde de advocaat van Begums familie al dat hij “sterke aanwijzingen” had dat het jongetje niet meer leeft. Het jihadkoppel, dat graag naar Nederland wil, zou naar eigen zeggen eerder al twee andere kinderen aan ondervoeding hebben verloren.

Shamima Begum (19) hoopte vorige maand haar pasgeboren zoontje in het Verenigd Koninkrijk te kunnen grootbrengen, “zodat hij niet hetzelfde lot zou ondergaan als haar twee andere kinderen”. Maar de vrouw, die geen spijt heeft getoond voor haar leven in het ‘kalifaat’, moest niet op genade rekenen. Onlangs werd haar de Britse nationaliteit afgenomen.

De jonge vrouw is getrouwd met de Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk. Hij sloot zich in 2014 aan bij IS, omdat de terreurorganisatie ‘het hele pakketje’ bood, zo zei hij eerder tegen de Volkskrant. Riedijk zit momenteel vast in een Koerdische gevangenis in Syrië, evenals zijn vrouw. Hij liet vorige week verstaan dat hij nu samen met haar en hun baby terug naar Nederland wil.

Tweede kans

De Arnhemmer hoopt op een tweede kans. “Gewoon een rustig leventje in Nederland met mijn vrouw en gezin. Opladen met mijn familie. Mijn kind een gelukkig leven geven. Mezelf gedeisd houden”, zei hij eerder. Maar in Nederland hangt hem een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd, omdat hij bij verstek is veroordeeld voor zijn lidmaatschap van een terroristische organisatie. Veel Nederlandse politici geven aan dat de IS-strijder en zijn vrouw niet welkom zijn.

Shamima Begum ontmoette Yago Riedijk in 2015 toen ze op 15-jarige leeftijd met twee schoolvriendinnen naar Syrië vertrok, waar ze zich aansloot bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Bij aankomst werd ze binnen tien dagen uitgehuwelijkt aan de Nederlandse jihadist.

Bekijk ook: