"Onze vakantie is in rook opgegaan, de kinderen zijn ontroostbaar. En dat allemaal omdat ik verward word met iemand anders"

31 mei 2018

18u18

Wat een relaxed vakantieweekje op Menorca had moeten worden, is voor een Nederlands gezin uitgedraaid op een nachtmerrie. Transavia weigerde Fouad Amrani (29), zijn vriendin (31) en hun kinderen (3 en 4 jaar) te vervoeren omdat de man des huizes op een zwarte lijst staat. "Ik ben het slachtoffer van een persoonsverwisseling", reageert de Alkmaarder woedend.

Zijn vriendin en hij -allebei werkzaam bij de politie- zitten met een enorme kater. "Onze vakantie is in rook opgegaan, net als het geld dat we ervoor betaalden. De kinderen zijn ontroostbaar en we hebben gedoe op het werk door deze gigantische blunder van Transavia", verzucht Amrani.

Daarom zet hij de luchtvaartmaatschappij nu openlijk te kijk op Facebook. "Ik spaar ze inderdaad niet. We zijn nu twee dagen verder maar ik heb nog altijd niks gehoord van Transavia. Ze reageren op Facebook dat ze in contact staan met ons, maar dat is onzin."

Incident

Amrani wilde dinsdag op Schiphol met zijn gezin inchecken voor hun vlucht naar het Spaanse eiland Menorca, maar kreeg aan de balie te horen dat hij niet welkom was. "We werden eerst aan het lijntje gehouden. Het baliepersoneel deed geheimzinnig en sprak met de hand voor de mond. 'U weet donders goed waarover het gaat', beet een van hen mij uiteindelijk toe. Ik zei dat ik geen idee had wat ze bedoelde. Maar hoe ik ook aandrong, ze wilden geen toelichting geven", aldus de politieman.

In een poging de zaak zo snel mogelijk op te lossen, haalde Amrani de politie erbij. Toen werd duidelijk dat hij op een zwarte lijst stond vanwege een incident op een Transavia-vlucht van Marokko naar Amsterdam vorig jaar.

Amrani: "Een man die een rij voor ons zat, gedroeg zich uitermate onbeschoft tegenover het cabinepersoneel. Hij stak een sigaret op in het toilet, werd daarop aangesproken en ging enorm uit zijn dak. De amokmaker weigerde zijn boardingpass te laten zien, maar werd na aankomst op Schiphol opgepakt."

Stewardess

De politie vond volgens Amrani in het computersysteem de gegevens van die arrestatie terug. "Bij de naam van de arrestant stond niet die van mij maar van iemand anders", zegt de twintiger met ingehouden woede. Hoe Transavia bij zijn naam terechtkwam, is hem een raadsel. Maar hij heeft wel een vermoeden.

"Na het incident aan boord zag ik een van de stewardessen zenuwachtig heen en weer lopen met de passagierslijst. Er zaten twee Marokkanen op de vlucht: de amokmaker en ik. Ze moet zich van rij hebben vergist en onze namen met elkaar verwisseld hebben."

Klacht

Eenmaal thuis probeerde Amrani telefonisch duidelijkheid te krijgen over de "grote blunder" van Transavia, maar dat leverde volgens hem niets op. "Ik kreeg te horen dat ik maar een klacht moest indienen, en dat heb ik ook gedaan. De afhandeling kan vier tot zes weken in beslag nemen."

Transavia kan vanwege de privacyregels geen uitspraken doen over individuele zaken, maar neemt naar eigen zeggen elke klacht wel serieus. "In tegenstelling tot wat meneer beweert, is er contact tussen Transavia en hem. Wij hebben inderdaad een lijst met namen van passagiers die de veiligheid en goede orde aan boord verstoord hebben. Wie erop terechtkomt, wordt daarover geïnformeerd", zegt een woordvoerder.

'Niks gehoord'

Met andere woorden: Armani wist dat hij op een zwarte lijst stond en had eerder aan de bel moeten trekken. De Nederlander ontplofte bijna toen onze collega's van AD hem die reactie meedeelden. "Ik heb nooit te horen gekregen dat mijn naam op de zwarte lijst staat. Niet per post, niet via mail of per telefoon. Ik heb Transavia dan ook gevraagd hoe ze mij dat bericht gecommuniceerd hebben, maar daarop krijg ik geen antwoord. Het is trekken aan een dood paard. Waarom houdt Transavia voet bij stuk?"