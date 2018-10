“Onze president vindt dit oké”: man voert Trump op als excuus om vrouw te bepotelen tijdens vlucht jv

23 oktober 2018

09u26

Bron: Huffington Post 1 Bruce Alexander vond er niet beter op dan Donald Trump in te roepen als verklaring waarom hij een vrouw had bepoteld op zijn vlucht van Houston naar Albuquerque. “De president van de VS zegt dat het oké is om vrouwen bij hun edele delen te grijpen”, zei de 49-jarige man uit Florida na zijn arrestatie.

Daar heb je de pussy-uitspraak van Trump uit 2005 nog eens. Bruce Alexander verwees ernaar bij een FBI-agent in de auto, nadat hij aangehouden was op verdenking van aanranding. Alexander zou een vrouwelijke medepassagier, die zondag een rij voor hem zat op een vlucht van Southwest Airlines van Texas naar New Mexico, tot drie keer toe ongevraagd gestreeld hebben.

Alexander zou zonder haar toelating de borst van de vrouw aangeraakt hebben. Ze beweert dat ze na het opstijgen in slaap was gevallen en “vingers langs haar rechterzij en rond haar bh-lijn voelde”. Ze zag naar eigen zeggen “een hand met dikke, harige vingers en vuile nagels”. Een half uur later gleed de hand van Alexander opnieuw langs haar arm naar haar rechterdij. Het cabinepersoneel liet de vrouw later ergens anders plaatsnemen.

De beschuldigde moest gisteren al voor de rechtbank in Albuquerque (New Mexico) verschijnen. Hij blijft aangehouden. De man riskeert een maximumstraf van twee jaar cel en een boete van 250.000 dollar (220.000 euro).