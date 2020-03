"Onze medewerkers worden verrot gescholden" na winkelkarretjesverplichting in Nederlandse supermarkten Bart Gotink - Matthias Van den Bossche

25 maart 2020

15u12

Bron: AD.nl 4 De Nederlandse supermarktbranche heeft gisteravond nieuwe maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De richtlijnen gingen onmiddellijk in. Nog dezelfde avond leidde dat in het Nederlands-Limburgse Susteren vlak bij Maaseik tot flinke wrevel. “Onze medewerkers zijn compleet verrot gescholden”.

De medewerkers wezen de klanten erop dat ze - zelfs bij één aankoop - verplicht met een winkelkar boodschappen moeten doen. Bij een aantal filialen van de keten Plus staat daarom sinds vandaag beveiliging.



De maat is vol, zucht de gefrustreerde uitbater op Facebook. “Het dieptepunt in mijn loopbaan als ondernemer is bereikt. Vanavond zijn medewerkers van ons bedrijf compleet verrot gescholden omdat ze klanten verzochten een winkelkar te pakken. Zij durfden daarna de winkel niet meer in.”



Sinds gisteren gelden er in de supermarkten in Nederland nieuwe regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zit er een limiet aan hoeveel klanten er de supermarkt in mogen. Om anderhalve meter afstand te bewaren tussen klanten, is het in supermarkten bovendien verplicht met een winkelwagen te winkelen.



En dat leidt schijnbaar tot frustratie bij klanten in Susteren. “Houd je gewoon zonder discussie aan de regels. Als je dit niet van plan bent, ga dan ergens anders uw etenswaren halen. Wij hebben ook niet gevraagd om deze crisis en volgen de regels zoals deze in Nederland gelden”, stelt de ondernemer die zijn bericht op Facebook verder niet wil toelichten.

Winkelverbod

“Om de mensen te kunnen beschermen die ervoor zorgen dat jullie te eten hebben, zijn wij genoodzaakt om vanaf morgen professionele beveiliging in ons ‘dorpswinkeltje van Susteren’ te hebben. Vanaf nu zal iedereen die zich agressief gedraagt tegen onze medewerkers een winkelverbod van 1 jaar krijgen.”

Een woordvoerder van Plus laat onze collega's van AD.nl weten dat er bij een aantal supermarkten vandaag beveiliging staat. “Sommige klanten vinden de nieuwe situatie lastig en dan ontstaat irritatie. Dus hebben we een aantal ondernemers op beveiligingsbedrijven gewezen.” Het gaat wel om 'excessen’ geeft de woordvoerder van Plus aan. “Er staan slechts bij een paar winkels beveiligers. We betreuren dat wel ten zeerste. Wij moeten ook werken met de maatregelen vanuit de overheid en we zullen het uiteindelijk toch met zijn allen moeten doen.”

Op de Facebookpagina stromen inmiddels honderden steunbetuigingen binnen voor de Plus in Susteren. “Jullie werken zo hard en dan is dat jullie dank", is de teneur. Hoe lang de beveiligers blijven, is volgens een woordvoerder niet te zeggen. “Elke dag is anders, momenteel.”