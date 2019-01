‘Onze jongens in Salisbury’: bordspel over aanslag met novitsjok te koop in Rusland kv

24 januari 2019

23u42

Bron: The Guardian, The Telegraph 0 Een Russische speelgoedproducent heeft een bordspel op de markt gebracht dat geïnspireerd is op de aanval met novitsjok op de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in maart van vorig jaar. De finish van het spel is de Britse stad Salisbury, de plek waar de aanval werd uitgevoerd.

Op het spelbord staat Salisbury afgebeeld met beelden van de kathedraal van de stad en twee personages in beschermende pakken. In de ene hoek van het bord staat een spuitflesje met een doodshoofd op, schijnbaar een verwijzing naar het parfumflesje waarmee novitsjok volgens de Britse politie het land werd binnengesmokkeld.

In een andere hoek van het spel staan de twee verdachten van de aanval, Anatoly Chepiga en Alexander Mishkin. De twee agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe kregen maandag sancties opgelegd door de EU voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij de aanslag.



In het spel reizen de spelers in duo’s door steden als Minsk, Tel Aviv, Genève, Londen en Parijs. Allemaal bestemmingen die aangedaan werden door Mishkin en Chepiga vooraleer ze toekwamen in Salisbury.

Lees verder onder de foto.

Uitverkocht

Het spel werd in november ontwikkeld door de Russische speelgoedproducent Igrolend. ‘Onze Jongens in Salisbury’ zit in een verpakking met vijf andere bordspelen, die samen verkocht worden voor amper 49 roebel (66 eurocent). Webwinkel GalaMart bevestigde aan The Telegraph dat het spel door hen verkocht wordt, al is het nergens op de site meer te bespeuren. “Vermoedelijk al uitverkocht”, deelt een verkoopmedewerker mee.

“Humoristisch antwoord”

Ontwikkelaar Mikhail Bober zegt dat hij met het idee op de proppen kwam omdat de buitenlandse pers zo uitvoerig over de aanslag op de Skripals berichtte en omdat het westen Rusland als verantwoordelijke aanwees. “We beslisten om een humoristisch antwoord te bieden aan onze buren in het westen met een bordspel waarin onze landgenoten vrij door Europa kunnen wandelen en de omgeving verkennen”, aldus Bober. Het is overigens niet zijn bedoeling om de Britten te beledigen, zegt hij. “In tegendeel, we willen onze steun betuigen aan landgenoten die zich mogelijk beledigd voelen door deze situatie... Er zijn veel dingen gezegd, vaak zonder bewijs.”

Drie procent

Uit een rondvraag in oktober door het onafhankelijke onderzoeksbureau Levada Centre blijkt dat amper drie procent van de Russen gelooft dat Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Sergei en Yulia Skripal en Dawn Sturgess en Charlie Rowley. Rowley vond het bewuste parfumflesje met novitsjok in een vuilnisbak en gaf het aan nietsvermoedend aan zijn vriendin Dawn, die uiteindelijk stierf door vergiftiging. De Skripals overleefden de aanval.

“Als er iemand gestorven is in Salisbury, dan wilden we niemand beledigen”, reageert Bober. “Het idee van het spel is eigenlijk een grap en een brug van vriendschap.” Het idee was eerder om “Rusland en Europa te verbinden”, stelt hij.