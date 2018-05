"Onze dochter redde zijn leven": emotionele ontmoeting tussen ouders van overleden Keira (9) en de jongen die haar hart kreeg TTR

02 mei 2018

13u12

Bron: The Sun, Daily Mail 3 De Britse Keira Ball (9) uit Devon stierf nadat ze door een auto-ongeval een zwaar hoofdtrauma had opgelopen. Drie dagen later gaven Keira’s ouders de toestemming om de beademing stop te zetten en de organen van hun dochter ter beschikking te stellen. Ongeveer 350 kilometer verderop kregen de ouders van de doodzieke Max Johnson uit Cheshire niet veel later het verlossende telefoontje dat hun zoon een nieuw hart zou krijgen. Na een succesvolle harttransplantatie ontmoeten Keira's ouders de 10-jarige Max. "Onze dochter redde zijn leven", klinkt het.

Loanna en Joe waren bloednerveus toen ze op het punt stonden de 10-jarige Max Johnson te ontmoeten. De jongen kreeg het hart van hun dochter, die vorig jaar om het leven kwam in een tragisch auto-ongeluk. Het meisje werd drie dagen in coma gehouden, maar volgens de artsen was alle hoop op beterschap tevergeefs. De ouders maakten de hartverscheurende keuze om haar leven te beëindigen en haar organen weg te schenken. (Lees verder onder de foto.)

Op dat moment vocht Max voor zijn leven. Het is intussen iets meer dan een jaar geleden dat de artsen een hartziekte bij hem vaststelden. De spieren van zijn hart werden steeds zwakker, waardoor zijn hart het uiteindelijk zou stoppen met kloppen. De dokters waren meteen duidelijk: zijn hartfunctie ging zo sterk achteruit dat enkel een harttransplantatie hem nog kon redden.

Meer dan acht maanden wachtte de jongen op een nieuw hart. Het was dan ook een grote opluchting toen Max en zijn ouders te horen kregen dat er een geschikt donorhart was gevonden. Terwijl de artsen de risicovolle harttransplantatie uitvoerden, wachtten de ouders bang af. Na een urenlange operatie kwamen de chirurgen de kamer binnen met goed nieuws: de zware operatie was succesvol verlopen. Toen de jongen wakker werd, vroeg hij onmiddellijk of hij de ouders van het overleden meisje mocht ontmoeten om hen te bedanken. (Lees verder onder de foto.)

Afgelopen week was het eindelijk zover: Loanna en Joe ontmoetten de jongen die het hart van hun overleden dochter kreeg. “Ik kan jullie niet genoeg bedanken”, zei een emotionele Max. Joe luisterde naar het kloppende hart van zijn dochter in het lichaam van de 10-jarige jongen. “Het voelt alsof een groot deel van Keira nu in Max voortleeft. Hij is een held”, aldus de ouders van het overleden meisje. “Het was geweldig om Max te ontmoeten. Hij vertelde ons dat hij zijn nieuwe hart ‘Kax’ heeft genoemd, een combinatie van de namen Keira en Max.”

"Jullie hebben mijn leven gered. Het is erg moeilijk dat gevoel om te zetten in woorden. Het is onbeschrijfelijk. Het betekent ontzettend veel voor me om jullie persoonlijk te bedanken", vertelde Max tijdens de ontmoeting aan Loanna en Joe.

Niet alleen Max kreeg een nieuw orgaan. Keira redde ook het leven van nog drie andere kinderen, waaronder een jongen met leverfalen. Het is een grote troost voor de ouders van Keira die hun dochter elke dag missen. Omdat ze andere ouders van overleden kinderen willen ondersteunen, richtten ze InspiredbyKeira op. Een initiatief waar ouders terechtkunnen om hun verhaal te delen en troost te vinden.