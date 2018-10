“Onze dochter pleegde zelfmoord in gevangenis omdat ze gepest werd. Na bijna elk bezoek moest ze zich volledig uitkleden” Sven Van Malderen

Een 21-jarige universiteitsstudente heeft zelfmoord gepleegd in een Schotse cel. Volgens haar ouders pleegde Katie Allan die wanhoopsdaad omdat ze maandenlang gepest werd door andere gevangenen. Daarnaast zou ze zich na bijna elk bezoek volledig moeten uitkleden hebben voor de ogen van de cipiers. Een vernedering die ze niet langer aankon. Moeder Linda (51) en vader Stewart (54) eisen nu dat het rechtssysteem herzien wordt.

Allan werd veroordeeld tot zestien maanden cel omdat ze vorig jaar vluchtmisdrijf gepleegd had. Slachtoffer Michael Keenan (15) bleef bewusteloos achter met een gebroken enkel én oogkas. Hij bloedde ook aan het hoofd. Het meisje gaf toe dat ze vier pinten gedronken had, maar zou naar eigen zeggen nooit geweten hebben dat ze iemand aangereden had.

“Versta ons niet verkeerd: natuurlijk moest ze gestraft worden”, stelt Linda. “Maar waarom de gevangenis? Daar werd ze zwaar gepest, ze verloor zelfs haar haar. Tijdens mijn laatste bezoek -samen met haar broer- wist ik dat er iets fout zat. Ze zag er doodvermoeid uit omdat ze ‘s nachts geen oog dicht deed. Die pesterijen hakten er zwaar in.”

“Makkelijk doelwit”

“We hebben dat gesignaleerd bij twee cipiers, maar er werd niets tegen gedaan. Blijkbaar zou Katie enkele dagen voor haar dood wel te horen gekregen hebben dat ze naar een andere afdeling zou verhuizen. Van de jeugd naar de volwassenen, dan zou ze pas echt bij de zware gevallen terechtkomen. Stel je eens voor hoe angstig ze zich moet gevoeld hebben.”

De vele naaktfouilleringen deden er uiteraard ook geen goed aan. “Katie maakte nooit trammelant, daardoor werd ze natuurlijk een makkelijk doelwit voor cipiers om hun quota te halen. Als er ‘geoefend’ moest worden, pikten ze er haar ook uit. Zo moest ze zich eens uitkleden voor de ogen van zes bewakers. Ze praatten over haar alsof ze daar niet stond.”

“Als een schaapje tussen de wolven”

Een medegevangene getuigde anoniem over haar ervaringen met Katie. “Je merkte meteen dat ze uit de toon viel. Ze zag er zo lief uit. Ze studeerde aan de universiteit van Glasgow en wilde later graag kok worden. Ze nam geen drugs en gedroeg zich als een schaapje tussen de wolven. Natuurlijk werd ze gepest.”

“Er was één vrouw die haar tabak en postzegels aftroggelde. Als Katie niet gehoorzaamde, werden haar wenkbrauwen uitgetrokken. Ze deed het in haar broek voor die amokmaakster.”

“Tel daar nog het gevangenisleven bij -dat sowieso lastig is- en je weet waarom ze zelfmoord gepleegd heeft. Ach, ze had nooit opgesloten mogen worden.”

“Straf die niemand wilde”

Na haar dood werden sporen van zelfverminking gevonden. “Ze hebben haar vaak genoeg naakt gezien, waarom hebben ze dat zomaar laten gebeuren?”, vragen haar ouders zich vertwijfeld af. “We snappen ook niet waarom zij de cel in moest, terwijl echte doodrijders er soms veel goedkoper vanaf komen.”

Komt daar nog eens bij dat de ouders van Michael er zelf bij de rechter op aandrongen om genade te tonen. “Je zag dat Katie er enorm veel spijt van had, ze heeft zich verschillende keren bij ons verontschuldigd. Ze kreeg een straf die niemand wilde. En nu komt die zelfmoord er nog bovenop, we zijn er allemaal kapot van.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.