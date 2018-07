"Onwerkbaar" compromisvoorstel Theresa May doet spanning in Britse regering oplopen TT

05 juli 2018

18u18

Bron: Belga, The Guardian 0 De Britse minister die bevoegd is voor de brexit-onderhandelingen, David Davis, vindt het compromisvoorstel van premier Theresa May voor een Brits-Europees douaneakkoord "onwerkbaar". De uitspraak zet de regering van May onder hoogspanning, daags voor de regering zich in haar landhuis terugtrekt om - eindelijk - een gezamenlijk standpunt te bepalen.

Morgen is het D-day voor May. In Chequers, op ongeveer 65 kilometer ten noordwesten van Londen, wil ze met haar regering vastleggen welk voorstel voor een toekomstig Brits-Europees samenwerkingsakkoord ze aan de Europese Unie wil overmaken. Meer dan twee jaar na het brexit-referendum en enkele maanden voor de onderhandelingen tussen Brussel en Londen afgerond moeten worden, is het daarvoor de hoogste tijd.

Twee opties

Maandenlang lagen twee opties op tafel. May was zelf voorstander van een 'douanepartnerschap', waarbij het Verenigd Koninkrijk importtarieven zou innen voor de EU. Wanneer goederen niet zouden doorgestuurd worden naar de EU en de Britse tarieven die erop van toepassing zijn, lager zouden zijn dan de Europese, zouden de bedrijven in kwestie het verschil kunnen terugvorderen van de Britse overheid.

De voorstanders van een 'harde brexit' willen echter niet weten van zo'n douanepartnerschap en kozen voor een alternatief, een hoogtechnologische oplossing die inhoudt dat automatisch wordt gescreend welke tarieven van toepassingen zijn op elk product.

Ook al vermijden beide oplossingen dat er aan de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek opnieuw grenscontroles moeten worden ingericht, toch werden ze door de Europese Unie afgeschoten. De twee kampen in de regering-May waren ook niet te verzoenen.

Derde weg

Daarom kwam de premier in de aanloop naar de 'away day' van haar regering in Chequers met een "derde weg", een tussenoplossing.

Goederen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, zouden Britse importtarieven opgelegd krijgen. Met moderne technologie zou evenwel nagegaan worden of die goederen in het land blijven of naar de EU worden verhandeld. In dat laatste geval zou de Britse douane de tarieven innen die in de EU gelden. Normaal gezien zouden die hoger moeten zijn dan de Britse tarieven.

"May moet haar voorstel verscheuren"

David Davis vindt het voorstel van May echter onwerkbaar, schrijft hij in een brief die de Daily Telegraph kon inkijken. Het plan heeft volgens hem geen kans van slagen omdat het twee modellen combineert die de EU eerder afschoot. Brussel zou ook nooit toestaan dat een derde land de EU-buitengrenzen controleert, zeker niet als het Europees Hof van Justitie elke vorm van inspraak ontzegd wordt.

Ook Jacob Rees-Mogg, een invloedrijk politicus en brexiteer uit Mays partij, schiet het voorstel af. Hij is verontrust door de geruchten dat May ervoor zou opteren de Europese standaarden voor goederen en landbouwproducten te blijven hanteren - een noodzakelijke voorwaarde om de Ierse grens open te houden. Hij zou haar gezegd hebben het plan te "verscheuren". "Als dit klopt, is dit geen brexit. Dit betekent dat we in essentie een vazalstaat worden."

Analisten zeggen ook dat het voorstel van May het voor de Britten bijzonder moeilijk zou maken om na de brexit een ambitieus handelsakkoord met de Verenigde Staten af te sluiten. Londen zou met handen en voeten aan de Europese productnormen gebonden blijven.

BREAKING: Jacob Rees-Mogg tells PM she should rip up customs plan after @JGForsyth and @WikiGuido scoop: 'If this correct this is not Brexit. This common rulebook means that we are essentially a vassal state. The Prime Minister should imitate Mr Gove and tear up this paper. Steven Swinford(@ Steven_Swinford) link

Ontslag?

May krijgt tevens de waarschuwing om in Chequers niet uitsluitend op een douaneakkoord te focussen. Haar pro-brexitministers willen dat er ook over immigratie en de dienstensector wordt gesproken en vrezen dat May aan Brussel grote toegevingen over het vrij verkeer van EU-onderdanen wil doen in ruil voor een vlotte toegang tot de Europese dienstenmarkt voor Britse bedrijven.

Het valt niet uit te sluiten dat een compromis tijdens het regeringsconclaaf maar mogelijk zal blijken als één of meerdere ministers ontslag nemen uit de regering-May. Maandag wil May de beslissingen die in Chequers worden genomen publiceren in een witboek dat ze aan de Europese Unie zal overmaken en dat de basis moet vormen voor de laatste maanden van de onderhandelingen.

Bezoek aan Merkel

Vanmiddag was May alvast op bezoek bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel om haar ervan te overtuigen dat witboek niet meteen naar de prullenmand te verwijzen. May wil de komende weken verschillende andere Europese staatshoofden en regeringsleiders bezoeken om hen de details van het witboek uit te leggen.

In Oostenrijk zei bondskanselier Sebastian Kurz, wiens land nog tot eind dit jaar de Europese ministerraden voorzit, alvast dat indien nodig de brexit-onderhandelingen verlengd kunnen worden. Op de vraag of de eigenlijke brexit - op 30 maart 2019 - uitgesteld kan worden, antwoordde hij: "We zullen zien". Het verlengen van de overgangsperiode na de brexit kan ook een mogelijkheid zijn, maar voor de Britten is dat alvast een rode lijn.