‘Ontvoerde’ baby dood teruggevonden: jonge moeder geeft toe dat ze kidnapping verzon kg

30 mei 2018

11u30

Bron: New York Post 0 De politie van de Amerikaanse staat South Carolina heeft het lichaampje van de 11 maand oude Harlee Lane Lewis ontdekt, amper twee uur nadat de baby als vermist werd opgegeven. De moeder had tot dan volgehouden dat haar kind ontvoerd werd, maar gaf uiteindelijk toe dat ze het verhaal verzonnen had. De vrouw is inmiddels opgepakt als verdachte.

Breanna Lewis, de 19-jarige moeder van het kind, vertelde de politie op dinsdag dat Harlee werd gekidnapt toen ze de brievenbus ging legen. Een man stapte uit een lichtbruine terreinwagen, gaf haar enkele rake klappen in het gezicht en greep de baby met geweld uit haar armen, zo luidde haar relaas. Daarna scheurde de man weg in zijn auto.

De politie kwam ter plaatse om de buurt uit te kammen en verspreidde onmiddellijk een opsporingsbericht in de hele VS. Slechts twee uur later werd het lichaampje van de baby ontdekt. De resten werden verstopt in een verpakking voor luiers, die begraven werd in een tuin vlakbij het huis van de moeder.

Blauw oog

Wanneer de moeder daarna ondervraagd werd, begon haar verhaal steeds minder steek te houden. Zo bleek het blauwe oog, dat de vrouw naar eigen zeggen aan het overval overhield, afkomstig te zijn van een ongeluk dat ze op maandag voorhad. Uiteindelijk kon ze niet anders dan toegeven dat ze het hele incident had verzonnen. Ook volgens de politie vond er wellicht helemaal geen ontvoering plaats.

Waarom de moeder de noodzaak voelde om de kidnapping in scène te zetten of hoe Harlee om het leven kwam, is nog niet duidelijk. De moeder blijft voorlopig in de cel.