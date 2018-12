“Ontslag defensieminister Mattis volgde op telefoongesprek tussen Trump en Erdogan” lva

22 december 2018

01u07

Bron: The Guardian 0 De druppel die de emmer voor de ontslagnemende Amerikaanse minister van Defensie James Mattis liet overlopen was een gesprek tussen Donald Trump en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarin Trump impulsief besloot om Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Daarmee willigde hij de wens in van de Turkse president en week hij af van eerder uitgestippeld Amerikaanse beleid. Dat melden Amerikaanse en Turkse media.

Aan Mattis’ ontslag afgelopen donderdag ging een telefoongesprek vooraf tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse president Erdogan. Volgens de lokale media was de bedoeling van het gesprek Erdogan te doen afzien van een gepland offensief tegen Koerdische leden van de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten), een militie die geldt als de belangrijkste westerse bondgenoot tegen IS. Volgens Associated Press hadden adviseurs Trump aangeraden Erdogan een kleine overwinning in ruil aan te bieden.

Erdogan reageerde: “Waarom zijn jullie eigenlijk nog in Syrië? IS is voor 99 procent verslagen.” Trump stelde vervolgens de vraag aan zijn nationale veiligheidsadviseur John Bolton, terwijl Erdogan gewoon aan de lijn bleef. Bolton herhaalde het gebruikelijke standpunt van de VS dat het belangrijk was voor het behoud van de vrede dat Amerikaanse troepen ter plekke blijven en zo een heropleving van IS vermijden.

Volgens de Turkse krant Hurriyet koos Trump meteen de kant van Erdogan. “OK - do it”, was Trumps reactie. Toen hij van Bolton geen antwoord kreeg, vroeg Trump of hij nog daar was. Bolton bevestigde en Trump herhaalde: “Begin eraan.” Bolton en zijn Turkse ambtsgenoot moesten de details uitwerken.

Donderdagnamiddag deed de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis, vlak voordat hij zijn ontslag aankondigde, nog een laatste wanhopige poging om Trump van gedacht te doen veranderen. Mattis wilde dat Amerikaanse troepen in Syrië bleven om de SDF verder bij te staan.

In de vijfenveertig minuten dat Mattis met Trump sprak, wees de president alle bezwaren tegen de beslissing de troepen terug te trekken uit Syrië van de hand. Trump had op dat moment al een videoboodschap opgenomen in de tuin van het Witte Huis waarin hij de terugtrekking aankondigde. Op het einde van de vergadering presenteerde Mattis Trump daarop onverwachts zijn ontslagbrief. Volgens de New York Times liet Mattis de brief vijftig maal kopiëren en verspreiden in het Pentagon.