'Onschendbare' Amerikaanse alsnog vervolgd voor doodrijden Britse tiener

20 december 2019

17u28

Bron: ANP 1 De Britse openbare aanklager heeft de Amerikaanse Anne Sacoolas officieel in staat van beschuldiging gesteld in verband met een fataal ongeval in augustus in het Engelse graafschap Northamptonshire. Daarbij kwam de 19-jarige Harry Dunn om het leven.

De zaak deed veel stof opwaaien omdat de vrouw, echtgenote van een diplomaat, kort na het ongeluk de benen nam naar Amerika en schermde met de diplomatieke onschendbaarheid van haar man. Ze is inmiddels in de VS onder ede gehoord door Britse politiemensen.

Verkeerde kant

Het ongeval vond plaats bij RAF Croughton, een basis gebruikt door het Amerikaanse leger. De vrouw reed de Harry dood doordat ze aan de verkeerde kant van de weg reed. Volgens Britse media wordt Sacoolas beschuldigd van het veroorzaken van de dood van de tiener door gevaarlijk rijgedrag.



Als reactie laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat het Britse besluit teleurstellend en niet productief is. “We zijn teleurgesteld door de aankondiging van vandaag en vrezen dat dit een oplossing niet dichterbij zal brengen”, aldus een woordvoerder.

Niet vrijwillig

De advocaat van Socoolas zegt dat ze niet vrijwillig zal terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk “om een ​​mogelijke gevangenisstraf te krijgen voor iets wat een vreselijk maar onbedoeld ongeval was”.

“Smerig”

Eerder brachten de ouders van Harry een bezoek aan de VS, om daar te pleiten voor Sacoolas’ terugkeer naar Groot-Brittannië om te worden berecht. De Amerikaanse president Donald Trump nodigde het paar uit voor een bezoek aan het Witte Huis, maar overviel hen daar met de vraag of ze bereid waren Sacoolas te ontmoeten. Zij was ‘toevallig’ in de kamer ernaast. De ouders voelden daar niets voor en weigerden onderdeel te zijn van Trumps “smerige” stunt.