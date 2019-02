“Onrechtvaardig”: IS-vrouw (19) die wil terugkeren is Britse nationaliteit kwijt en overweegt nu in Nederland te proberen KVDS

20 februari 2019

12u07

Bron: ITV News, PA 36 De Britse regering heeft de Britse nationaliteit ingetrokken van een IS-vrouw die wil terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Shamima Begum (19) was nog maar een schoolmeisje toen ze in 2015 naar Syrië trok om er een nieuw leven te beginnen in het Kalifaat. Ze zit nu vast in een vluchtelingenkamp in het noorden van het land. De vrouw zegt “geschokt” te zijn door de beslissing: “Het is onrechtvaardig tegenover mij en mijn zoon”.

Het was de Britse zender ITV News die de vrouw in het noorden van Syrië op de hoogte bracht van de beslissing van het Britse ministerie voor Binnenlandse Zaken.

Begum trok in 2015 samen met twee schoolvriendinnen vanuit Londen naar Syrië. Een foto van de drie meisjes die genomen werd door een veiligheidscamera op de luchthaven van Gatwick, ging toen de wereld rond. In Syrië aangekomen huwden ze alle drie met een IS-strijder.





Aan de Britse krant The Times vertelde Begum vorige week over haar leven in het Kalifaat en hoe ze op de vlucht was moeten slaan met haar Nederlandse man omdat het laatste bolwerk van IS wankelt. Ze kwam hoogzwanger in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië terecht en van daaruit zei ze te willen terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Spijt betuigde ze echter niet. (lees hieronder verder)

Zondag beviel Begum van een zoontje. Ze had gehoopt om hem in het Verenigd Koninkrijk te kunnen grootbrengen, zodat hij niet hetzelfde lot zou ondergaan als haar twee andere kinderen. Die stierven allebei op jonge leeftijd aan ziektes. Maar op genade hoeft ze dus niet te rekenen.

Brief

Brits minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid liet vorige week al verstaan dat hij er alles aan zou doen om haar terugkeer onmogelijk te maken. Gisteren volgde dan een brief aan de ouders van de jonge vrouw, die nog altijd in het Verenigd Koninkrijk wonen. Daarin werd gemeld dat Begum haar Britse nationaliteit kwijt is en dat ze haar daarvan op de hoogte moesten brengen.

ITV News trok met een kopie van de brief van Binnenlandse Zaken naar Begum en die vertelde dat het “haar hart brak” om hem lezen en dat het “moeilijk te slikken was”. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben een beetje geschokt”, klonk het. “Het maakt me boos en het is frustrerend. Ik vind het onrechtvaardig tegenover mij en mijn zoon. Mijn familieleden lieten uitschijnen dat het veel gemakkelijker zou zijn om terug te keren naar huis toen ik hen sprak.” (lees hieronder verder)

Begum kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de Britse regering. Het is niet duidelijk of ze dat ook wil doen. Ze gaf wel aan dat ze eventueel overweegt om nu de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Haar echtgenoot Yago Riedijk komt immers uit Nederland. Hij gaf zich tijdens hun vlucht enkele weken geleden over aan een groep Syrische strijders en sindsdien heeft Begum hem naar eigen zeggen wel niet meer gezien.

“Mijn man heeft familie in Nederland en dat is misschien een andere optie”, klinkt het. “Als hij in Nederland in de cel zou belanden, zal ik wel op hem wachten tot hij weer vrij is.”

Staatloos

De advocaat van de familie van Begum liet wel al weten dat het gezin “erg ontgoocheld” is door de beslissing van de regering en dat het bekijkt of er gerechtelijk iets tegen te doen is. Begum zou volgens haar advocaat geen andere nationaliteit hebben dan de Britse en internationale wetten verbieden sowieso om mensen ‘staatloos’ te maken. Dat zei hij aan persbureau PA.