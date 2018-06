"Onnozelaar": Italië in shock door surrealistisch beeld van man die selfie scoort bij zwaargewonde vrouw HR

04 juni 2018

17u36

Bron: Le Parisien, Facebook, Twitter 0 Italianen zijn in shock door een surrealistisch beeld van een tragisch ongeval in het station van Piacenza. Plots daagde op het perron een man op om doodleuk een selfie te scoren, terwijl de hulpdiensten een zwaargewonde vrouw aan het verzorgen zijn."Onnozelaar", klinkt het.

"Houston, we have a problem", zo verwoordt journalist Giorgio Lambri van de krant Liberta het op zijn Facebookpagina. Dat we dezer dagen zowat allemaal, en bijna overal selfies bij maken, het zal allemaal wel zijn. Maar dìt is er toch ver over? Dat lijken de meeste Italianen ook te vinden. Nadat de foto gisteren in een krant verscheen, volgden de geshockeerde reacties op sociale media. "Totaal misplaatst", vinden veel Italianen. "Onnozelaar", of zelfs "Imbeciel", klinkt het.

Foto Giorgio Lambri (La Libertà/Ansa). Donna investita da un treno nella stazione di Piacenza. Imbecille (con borsello) si fa un #selfie. Non ci sono speranze. pic.twitter.com/tJhwjDcste Antonello Piroso(@ Apndp) link

Het dramatische ongeval gebeurde op 26 mei in het treinstation van Piacenza. Een Canadese vrouw raakte daarbij zwaargewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. Op dat moment daagde de man plots op om een selfie te maken. "We hebben ons gevoel voor ethiek volledig verloren", aldus nog Giorgio Lambri, die de foto maakte. De vrouw haar been moest overigens geamputeerd worden.

De man die de selfie maakte, werd erop aangesproken door de politie. Ze vroegen hem om de foto's te verwijderen, wat hij ook deed.