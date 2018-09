"Onnodige organisatie die jammerlijk gefaald heeft": Burgemeester wil vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen weg uit Jeruzalem AW

03 september 2018

17u03

Bron: Belga 0 De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, wil dat het VN agentschap dat Palestijnse vluchtelingen helpt alle activiteiten in de stad stopzet. Barkat doet de uitspraken drie dagen nadat de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump zei dat het alle financiering voor het UNRWA wil stopzetten.

Het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich richt op hulp en ontwikkeling van de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten.

Door de beslissing van Trump komt de toekomst van het agentschap in gevaar. De bijdrage van de VS is ongeveer een kwart van het jaarlijkse budget van een miljard dollar van het agentschap.

"UNRWA is een buitenlandse en onnodige organisatie die jammerlijk gefaald heeft. Ik wil ze weg uit Jeruzalem", zei Barkat volgens de Jerusalem Post.

Volgens Barkat zijn de Palestijnen ontevreden over de diensten van het UNRWA in Oost-Jeruzalem, inclusief onderwijs.

Vijf scholen zullen sluiten

De burgemeester wil vijf Palestijnse scholen uitgebaat door het agentschap sluiten, wat gevolgen zou hebben voor zo'n 10.000 studenten.

"UNRWA's behandeling van bewoners als vluchtelingen vormt een barrière voor hun vooruitgang", aldus Barkat. "De tijd is gekomen om hen van vluchtelingen te veranderen in burgers en om hen te rehabiliteren. Dat is mogelijk."

Barkat voegde daar aan toe dat hij zijn administratie de opdracht heeft gegeven een plan te bedenken om de diensten van het agentschap te vervangen. Dat zal dan vervolgens worden voorgelegd aan premier Benjamin Netanyahu.