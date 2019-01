“Ongeval met rubberboot kost wellicht aan 117 migranten het leven” SVM/bvb

19 januari 2019

16u45

Bron: Belga 0 Een nieuw ongeval met een rubberboot heeft voor de Libische kust wellicht aan 117 mensen het leven gekost. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) op basis van getuigen.

Drie mensen konden gered worden door de Italiaanse kustwacht. Ze werden naar het eiland Lampedusa gebracht, zegt Flavio Di Giacomo van IOM.

De boot raakte gisteren op vijftig zeemijlen (92,6 kilometer) ten noordoosten van Tripoli in nood. In eerste instantie deelde de Italiaanse kustwacht mee dat er slechts twintig mensen aan boord waren. Maar volgens de IOM heeft de ramp aan veel meer mensen het leven gekost.

"De overlevenden deelden ons mee dat er 120 mensen in de rubberboot zaten die in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Libië was vertrokken", aldus Di Giacomo. "Na tien tot elf uur op zee begon de boot leeg te lopen en te zinken. De mensen zijn in de zee gevallen en gezonken."

Volgens de getuigen bevonden zich tien vrouwen en twee kinderen aan boord van de gezonken boot. Het jongste slachtoffer was twee maanden oud. De meeste inzittenden waren afkomstig van het westen van Afrika, maar volgens de overlevenden waren er ook een veertigtal Soedanezen aan boord.