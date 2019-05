“Ongepaste kledij”: 30 mensen opgepakt tijdens yogales in Iran KVE

25 mei 2019

19u32

Bron: CNN, BBC 4 In Iran hebben de autoriteiten 30 mensen laten oppakken terwijl ze deelnamen aan een yogales in Gorgan, een stad in het noorden van het land. Ze droegen “ongepaste kledij”. Dat melden CNN en BBC.

Zowel mannen als vrouwen werden gearresteerd, net zoals de lesgever. Het opmerkelijke voorval wordt gerapporteerd door het officiële nieuwsagentschap ‘Young Journalists Club’ en het persbureau Tasnim.

Een bron bij de eenheid voor misdaadpreventie verklaarde aan de ‘Young Journalists Club’ dat de yogaleraar reclame had gemaakt voor de cursus op sociale media. De man zou niet bevoegd geweest zijn om les te geven. Bovendien zijn gemengde lessen niet toegelaten in Iran.

Hij zei ook dat de deelnemers “ongepaste outfits” droegen en zich “ongepast hadden gedragen”. Details over de kledij werden niet vrijgegeven. De veiligheidsdiensten hielden de woning al enige tijd in de gaten.

Professionele yogalessen zijn volgens BBC verboden in het land. CNN daarentegen meldt dat yoga wel degelijk legaal is zolang de lessen niet gemengd zijn.

Het nieuws veroorzaakt in elk geval ophef op sociale media. “De autoriteiten moeten nu maar eens duidelijk maken wat wel toegelaten is in dit land en wat niet”, zei een gebruiker. Anderen lieten weten dat ze hun deelname aan yogalessen hebben geannuleerd naar aanleiding van de recente arrestaties.