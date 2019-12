“One down, more to go”. Gewapende Amerikaanse hotelgast lijkt in video's te oefenen voor schietpartij



mvdb

09 december 2019

20u52

Bron: NBC 0 Een Amerikaan die op YouTube twee video’s plaatste waarin hij op een hotelkamer met aanvalswapens leek te oefenen voor een schietpartij is opgepakt. De 30-jarige Steve Andrew Homoki zit sinds donderdag in de cel.

Beide filmpjes zijn in september op de videosite gezet. De opnames dateren vermoedelijk van maart. De dertiger verbleef toen in het Sofia Hotel in het centrum van San Diego (Californië), weet NBC. Op een canapé in de kamer zijn naast een aanvalsgeweer en een handvuurwapen ook kogelmagazijnen en kogels te zien. Homoki filmt met een bodycam en neemt een ongeladen wapen vast. Hij haalt het ene lege kogelmagazijn uit het geweer en vervangt het door een ander leeg magazijn. “One down, more to go”, is te horen.



Op een andere video is te zien hoe de man ongeladen wapens op het gesloten raam richt en voorbijgangers beneden in de straat wil raken. Het kanaal van Homoki maakte gebruik van de schuilnaam ‘Stephen Anderson’. Homoki zegt in een begeleidende tekst dat hij geen kwade bedoelingen heeft en het “satire” betreft.



Een tipgever benaderde de FBI eind vorige maand. De man gedroeg zich vreemder en vreemder, luidt het. Hij zou niet aarzelen om het vuur te openen op de politie indien hij zou worden gestopt. Agenten pakten de man op 5 december thuis op. Ze haalden twee aanvalswapens en twaalf andere geregistreerde vuurwapens uit de woning in buitenwijk Spring Valley. De man kreeg vier klachten inzake vuurwapens tegen zich te horen. Hij wordt ook verdacht van kindermishandeling, aldus verschillende Amerikaanse media .

Las Vegas

Was het misplaatste stoerdoenerij of had de man plannen om een bloedbad aan te richten zoals de schietpartij in Las Vegas? Verder onderzoek moet dat uitwijzen. Op 1 oktober 2017 beschoot de 64-jarige Stephen Paddock vanuit zijn hotelkamer op de 32ste verdieping met automatische wapens op bezoekers van een countrymuziekfestival. 58 mensen kwamen om, liefst 869 mensen raakten gewond. Paddock benam zich van het leven. De politie trof op de kamer van in het Mandalay Bay-hotel liefst 23 wapens aan.