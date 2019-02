“Onderzoek van Mueller bijna afgerond” kv

20 februari 2019

21u28

Bron: CNN, Reuters 0 Het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen en de eventuele samenzwering met de Trump-campagne, is zo goed als klaar en kan mogelijk al volgende week afgeleverd worden bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat meldt CNN op gezag van bronnen die vertrouwd zijn met de zaak.

Mueller onderzoekt of Rusland zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, of er sprake is van een mogelijke samenzwering met het campagneteam van Trump en of er sprake is van belemmering van de rechtsgang door president Trump. In het confidentiële rapport licht Mueller zijn conclusies en zijn beslissingen inzake de rechtsvervolging toe. Vervolgens is het aan de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie William Barr, die vorige week de plaats innam van Jeff Sessions, om het rapport onder de loep nemen en vervolgens een eigen samenvatting te presenteren aan het Congres.

Zowel het ministerie van Justitie als het kabinet van Mueller weigeren voorlopig op het nieuws te reageren.



Trump ontkent, net zoals het Kremlin, dat er sprake is van enige samenzwering en noemt het onderzoek een echte “heksenjacht”. Tot nu toe hebben echter al 34 personen en drie bedrijven schuldig gepleit, zijn ze aangeklaagd of betrokken bij het onderzoek, waaronder ook meerdere voormalige adviseurs van Trump.

Het is onduidelijk hoeveel informatie er uiteindelijk openbaar gemaakt zal worden. Barr, die vorige week werd ingezworen in de Senaat, beloofde tijdens de hoorzittingen in aanloop naar zijn benoeming, dat hij zoveel mogelijk bevindingen van Mueller bekend zou maken. Hij zei zo “transparant” mogelijk te willen zijn met het Congres en het publiek, “in lijn met de regels en met de wet”. Hij beloofde echter niet dat hij het volledige rapport zou vrijgeven.

Hoewel het onderzoek van Mueller bijna afgerond is, zijn er nog meerdere andere rechtszaken die verder afgehandeld worden in de nasleep van zijn werk, onder andere die tegen Trump-vertrouweling Roger Stone. Daarnaast heeft hij bepaalde zaken die buiten het bereik van zijn onderzoek vallen, doorverwezen naar andere openbare aanklagers, zoals het onderzoek naar Trumps voormalige advocaat Michael Cohen.