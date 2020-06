“Onderzoek naar banden Deutsche Bank en Jeffrey Epstein” ttr

03 juni 2020

08u24

Bron: ANP 0 De financiële autoriteiten van de staat New York doen onderzoek naar de banden van Deutsche Bank met wijlen zakenman en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat meldde een bron aan persbureau Bloomberg. Epstein pleegde vorig jaar in zijn cel zelfmoord in afwachting van zijn proces.

Het onderzoek naar de rekeningen van Epstein bij de bank wordt volgens de ingewijde uitgevoerd door het Department of Financial Services van New York als onderdeel van een bredere blik op de praktijken van Deutsche Bank. The New York Times maakte eerder al melding van het onderzoek, dat volgens de krant zou kunnen leiden tot daadwerkelijke actie tegen Deutsche Bank deze maand.

De autoriteiten zouden vooral kijken naar het besluit van Deutsche Bank om zaken te blijven doen met Epstein nadat er vanuit de bank meldingen waren gedaan bij de federale overheid over transacties waarbij Epstein geld overmaakte naar het buitenland. Een woordvoerder van Deutsche Bank zei dat de relatie tussen de bank en Epstein wordt betreurd en dat de reputatie van het financiële concern van het grootste belang is.

