"Onderzoek HSBC om schending sancties Huawei"

06 december 2018

22u02

Bron: anp 0 De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of de Britse bank HSBC betrokken is bij het vermeende schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran door het Chinese technologieconcern Huawei. Dat meldden ingewijden rond het onderzoek.

Huawei zou mogelijk via HSBC illegale betalingen hebben gedaan rond Iran. Overigens zegt persbureau Dow Jones dat HSBC geen doelwit is van onderzoek.

Woensdag werd de financieel topvrouw van Huawei in Canada opgepakt. Meng Wanzhou, een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, dreigt te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. China heeft woedend gereageerd en eist haar vrijlating.



De Canadese premier Justin Trudeau liet op een persconferentie weten dat de arrestatie van Meng plaatsvond zonder enige politieke bemoeienis. Het besluit om haar op te pakken werd genomen door de daartoe bevoegde autoriteiten, aldus Trudeau. Hij zei verder nog geen contact gehad te hebben gehad met China over de zaak.



De oplopende spanningen tussen Washington en China hebben tot zware verliezen geleid op de wereldwijde aandelenbeurzen.