“Ondervoed meisje zag jarenlang geen daglicht” mvdb

14 januari 2020

11u47

Bron: Märkische Oderzeitung - Bild 24 Een geval van ernstige kinderverwaarlozing houdt Duitse media in de ban. Het parket in Frankfurt an der Oder heeft een onderzoek ingesteld na de ontdekking van een vijfjarig meisje dat volgens een regionaal dagblad alleen leefde en “jarenlang geen daglicht zag”.

De lokale krant Märkische Oderzeitung maakte het nieuws zaterdag bekend. Het kind zou in het stadje Eberswalde ten noordoosten van Berlijn twee jaar lang grotendeels in de steek zijn gelaten door haar ouders. Het ondervoede meisje leefde compleet van de buitenwereld afgesloten en zou al die tijd nooit daglicht hebben gezien. Ze heeft een geestelijke en lichamelijke beperking.



Het meisje is op 20 december in een ziekenhuis opgenomen en woont inmiddels bij een pleeggezin. Ook haar broer en zus die in hetzelfde appartement woonden, worden opgevangen. De ziekenhuisopname kwam er nadat een arts op vraag van de sociale diensten was langsgegaan.



Het bewuste gezin stond sinds midden 2017 onder toezicht van de sociale diensten. Ambtenaren zouden meermaals zonder succes hebben geprobeerd om toenadering te zoeken met de ouders, die steeds alle hulp kordaat weigerden. Het parket van Frankfurt an der Oder wil nu nagaan of het bevoegde bureau voor jeugdzorg zijn taken niet naar behoren heeft vervuld. Het is niet duidelijk of de ouders in hechtenis zijn genomen.