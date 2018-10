"Ondanks zijn internationale erkenning, heeft chirurg Mukwege nog steeds te weinig middelen" Redactie

05 oktober 2018

20u57

Bron: Belga 0 Denis Mukwege, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede samen met de jezidische mensenrechtenactiviste Nadia Murad, heeft al heel wat internationale erkenningen achter zijn naam. Volgens Pierre Verbeeren, algemeen directeur van Dokters van de Wereld die samenwerkt met het Panzi-ziekenhuis van Mukwege in Bukavu in Oost-Congo, heeft Mukwege nog steeds te weinig middelen.

"Denis Mukwege is ongelofelijk innovatief en start altijd nieuwe projecten", aldus Verbeeren, vrijdag in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting. "Sommigen denken misschien dat hij te veel middelen heeft. Hij heeft er echter veel te weinig. Hij is erin geslaagd om zijn financieringsbronnen te diversifiëren, maar ze blijven erg onvoldoende, vooral opdat zijn initiatieven buiten Kivu kunnen verspreiden."

Denis Mukwege verzorgt meermaals dezelfde vrouwen, dan hun dochters, hun baby's... Hij wou de wereld verwittigen over de ramp in zijn land, maar hij kreeg geen gehoor Véronique De Keyser

Nobelprijs

Volgens Véronique De Keyser, Europarlementslid en voorzitter van de vereniging "Les Enfants de Panzi et d'Ailleurs", is Mukwege een chirurg die van zijn job houdt. "Maar door de herhaalde verkrachtingen, was hij op een gegeven moment de wanhoop moe. Hij verzorgt meermaals dezelfde vrouwen, dan hun dochters, hun baby's... Hij wou de wereld verwittigen over de ramp in zijn land, maar hij kreeg geen gehoor. Daarom ging hij ter bedevaart en doorliep hij het wereldtoneel."

Volgens haar wil hij dat iets van zijn werk blijft voortbestaan na hem. Daaraan moet de Nobelprijs bijdragen. "Ik geloof dat het hem hoop zal geven, ook al weten we dat het niet zal volstaan om de situatie in Kivu te veranderen", zei ze.

Koning Boudewijnprijs

Denis Mukwege kreeg in 2011 de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk. Die wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting. Inmiddels richtte hij ook het Fonds "Dokter Denis Mukwege - Panzi-ziekenhuis" op, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd. "Het Fonds wil bijdragen aan het herstel van de waardigheid van slachtoffers van seksueel geweld, aan de vrede en aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo."