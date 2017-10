"Oncontroleerbaar Chinees ruimtestation zal neerstorten op aarde", mogelijk brokstukken tot 100 kilo TT

12u41

Bron: ANP 0 Een Chinees ruimtestation van 8,5 ton dat onbeheersbaar is geworden komt steeds dichter naar de aarde en kan hier neerstorten. De Tiangong-1 of 'Hemels paleis' werd in 2011 gelanceerd en werd gebruikt om zowel bemande als onbemande missies naartoe te sturen. Vorig jaar bleek echter dat China de controle over het station kwijt is. Het stort mogelijk nog deze maand neer en naar verwachting ten laatste in april volgend jaar.

"Nu het op nog maar 300 kilometer van de aarde is en in dichtere atmosfeer komt, gaat het verval van het station steeds sneller", zegt de gerenomeerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Amerikaanse Harvard-universiteit in het Britse dagblad The Guardian. "Ik verwacht dat het binnen enkele maanden naar beneden komt."



Het grootste deel van het ruimtestation zal vernietigd worden in de dampkring, maar volgens McDowell kunnen toch stukken van 100 kilo op aarde terecht komen. De kans dat iemand daarbij geraakt wordt is klein, maar het is onmogelijk te voorspellen waar het station precies zal neerstorten. Volgens McDowell kan een kleine verandering in de atmosfeer de bestemming van het station al een zetje geven "van het ene continent naar het andere".



Er zijn al eerder oncontroleerbare ruimteobjecten neergestort op aarde, zonder dat daarbij iemand geraakt werd. In 1991 kwam een ruimtestation van de voormalige Sovjetunie naar beneden boven Argentinië, waarbij brokstukken neerkwamen in de stad Capitán Bermúdez.



Het enorme 77 ton wegende ruimtestation Skylab van de NASA stortte in 1979 neer, waarbij een paar grote brokstukken buiten Perth in Australië landden.