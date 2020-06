“Onaanvaardbare blunder”: premier Nieuw-Zeeland fel nadat twee reizigers land binnen mochten zonder test en nu besmet blijken te zijn KVDS

17 juni 2020

16u55

Bron: The Guardian 5 Voor het eerst in 24 dagen zijn er nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Nieuw-Zeeland. Door een blunder van de gezondheidsdiensten blijken twee reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk het land binnenkwamen, niet getest te zijn. Twee dagen later werd één van hen ziek, maar toen waren ze al met enkele andere mensen in contact geweest. Premier Jacinda Ardern noemt het “een onaanvaardbare blunder”.

Nieuw-Zeeland wordt al langer als een voorbeeld beschouwd in de aanpak van het coronavirus. Premier Ardern trad snel en doortastend op, waardoor het aantal besmettingen en overlijdens beperkt bleef. Tien dagen geleden werd de laatste patiënt genezen verklaard.

Grens

Vorige week werden zo goed als alle coronamaatregelen in het land teruggedraaid. Wel zijn er nog beperkingen aan de grens. Zo moet iedereen die Nieuw-Zeeland binnen wil, verplicht twee weken in quarantaine en twee coronatests ondergaan. En daar blijkt het nu fout te zijn gegaan.

Twee vrouwen die op 7 juni vanuit het Verenigd Koninkrijk het land binnenkwamen om een stervend familielid te bezoeken, hoefden door een uitzonderingsmaatregel niet de hele quarantaineperiode uit te zitten in een hotel in Auckland. Na één week, op 13 juni, mochten ze beschikken. Alleen, voor hun vertrek werden ze niet getest.

Ze reden vervolgens 650 kilometer met de wagen naar familie in Wellington, een reis waar ze acht uur over deden. Korte tijd later voelde één van de vrouwen zich ziek en maandag, op 15 juni, volgde de diagnose: de twee vrouwen bleken allebei besmet met het coronavirus.

Aanvankelijk klonk het bij de gezondheidsdiensten dat de vrouwen “zich aan alle regels gehouden” hadden en dat ze geen contact hadden gehad met andere mensen. Woensdag moesten ze evenwel bekennen dat de vrouwen twee vrienden hadden ontmoet. De vier zouden volgens een mededeling vijf minuten “beperkt fysiek contact” gehad hebben.

Verregaand

De gevolgen zijn verregaand. Momenteel worden 320 mensen opgespoord die beschouwd worden als “dichte contacten” van de twee reizigsters. Aan hen zal gevraagd worden om zich te laten testen. Het gaat onder meer om de andere passagiers die op hun vlucht zaten en andere reizigers die in het quarantainehotel logeerden. De vrouwen zelf verblijven nu in quarantaine bij een familielid.

Het had nooit gebeurd mogen zijn en het mag zich niet herhalen Premier Jacinda Ardern

Premier Jacinda Ardern noemde het incident woensdag een “onaanvaardbare blunder”. Ze heeft intussen beslist dat het leger voortaan de nieuwe aankomsten en quarantaine in het land zal overzien en ook een audit zal maken van het hele quarantaineproces. In afwachting daarvan zijn ook de uitzonderingsmaatregelen op de quarantaine opgeschort. “Het had nooit gebeurd mogen zijn en het mag zich niet herhalen”, klonk het fel.

Nieuw-Zeeland rapporteerde in totaal nog maar 1.506 bevestigde gevallen van het coronavirus. Het land slaagde erin om het aantal overlijdens te beperken tot 22. Wetenschappers waarschuwen nu dat het incident aantoont hoe makkelijk een tweede golf zich zou kunnen verspreiden.

Lees ook: Doortastend leiderschap gekoppeld aan degelijke wetenschap: zo temde Nieuw-Zeeland het coronavirus

Bekijk ook:

Deze Vlaamse vrouw zit al maanden vast in Nieuw-Zeeland



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.