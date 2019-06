"Onaanvaardbaar" dat Johnson betaling brexit-factuur in twijfel trekt jv

11 juni 2019

08u40

Bron: belga 0 Dat Boris Johnson, de mogelijke opvolger Theresa May als Brits premier, wil weigeren om de brexit-scheidingsfactuur van 39 miljard pond te betalen, is "onaanvaardbaar". Dat heeft Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) gezegd in De Ochtend. "Hij speelt met de geloofwaardigheid van heel het Verenigd Koninkrijk", aldus Vautmans. Als Johnson voet bij stuk zou houden, moet de betaling van de factuur volgens Vautmans juridisch afgedwongen worden.

Voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, een van de mogelijke opvolgers van van Theresa May als Brits premier, liet afgelopen weekend optekenen dat hij weigert de "echtscheidingsrekening" van 39 miljard pond te betalen, tenzij betere brexit-voorwaarden worden aangeboden. Dat Johnson de betaling van die factuur nu in twijfel trekt, is volgens Open Vld-politica Vautmans "onaanvaardbaar". "Aangegane engagementen moeten afgelost worden", aldus Vautmans. Als Johnson toch zou blijven weigeren, dan "gaan we dat afdwingen, er zijn genoeg juridische mogelijkheden".

Vautmans hoopt wel dat de uitspraken ook passen in de campagnetaal die momenteel aan de overkant van het Kanaal wordt gebruikt. "Ik hoor Johnson heel stoere taal gebruiken. Maar als hij premier wordt, moet hij toch ook rekening houden met de wil van de burgers. En de Britten beseffen ook dat een 'no deal' niet in hun belang is. Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als ze wordt opgediend."

Afgelopen weekend raakte ook bekend dat bedrijven niet moeten rekenen op meer hulp van de Europese Unie om de gevolgen van een no deal te compenseren. Dat een document daarover uitlekte in de Britse pers, is volgens Vautmans geen toeval. "De Britten hopen dat de EU toegeeflijker zal worden voor hun eisen", aldus Vautmans.

Volgens de Open Vld-politica moet alles op alles gezet worden om een no deal te vermijden. Maar dan moet men aan Britse kant dringend eens duidelijk maken "wat ze willen". "Er zijn heel wat scenario's weggestemd. We weten wel wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen." Een onderhandeld akkoord op basis van de huidige tekst, is volgens haar de beste piste. "Wat op tafel ligt, is het best haalbare om de schade aan beide kanten van het Kanaal te beperken.”