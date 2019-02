“Omstandigheden waarin migranten in Griekenland vastzitten onmenselijk” LH

19 februari 2019

Bron: Belga 0 Het antifoltercomité van de Raad van Europa (CPT) heeft vandaag nogmaals de omstandigheden aangeklaagd waarin migranten in Griekenland worden vastgehouden. De pan-Europese organisatie heeft het ook over “geloofwaardige beschuldigingen” over politiegeweld ten aanzien van migranten.

“Buitenlanders die door de Griekse autoriteiten van hun vrijheid worden beroofd, moeten met menselijkheid worden behandeld en (...) hun waardigheid moet worden gerespecteerd”, klinkt het in het rapport, dat er is gekomen na een bezoek van tien dagen aan Griekenland in april vorig jaar.

“In sommige politiebureaus en grenswachtposten waren de detentieomstandigheden ver onder de normen”, schrijven de experts. Een detentiecentrum in het noordoosten van het land was zo overbevolkt dat alleenstaande mannen, gezinnen, kinderen en zwangere vrouwen er gedurende weken, zo niet maanden, moesten leven op een vierkante meter per persoon.

Politiegeweld

Het comité heeft het ook over “geloofwaardige beschuldigingen” over politiegeweld ten aanzien van migranten die worden vastgehouden op het eiland Lesbos en in het departement Evros.

Het CPT beveelt de Griekse autoriteiten nogmaals aan om het aantal opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen fors te verhogen, en roept op het beleid inzake hun opsluiting “volledig te herzien”.

Volgens de Griekse overheid werd “geen enkele disciplinaire verantwoordelijkheid van de Griekse politie vastgesteld”. De slechte omstandigheden in Evros waren het gevolg van de migratiedruk, klinkt het.

In een eerder rapport uit 2017 uitte het CPT al eens gelijkaardige kritiek op Griekenland.

