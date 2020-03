‘Omgekomen’ dochter (16) opgepakt uren na brandstichting waarbij moeder en broer stierven mvdb

03 maart 2020

11u53

Bron: Atlanta Journal-Constitution - Macon Telegraph 0 Een 16-jarige Amerikaanse is aangeklaagd voor dubbele moord na de vondst van twee lichamen in haar uitgebrand ouderlijk huis in Georgia. De minderjarige Candace Walton zou de woning in brand hebben gestoken om mogelijk haar eigen dood in scène te zetten.

De brand woedde rond 3.30 uur in de vroege ochtend van donderdag 27 februari in het landelijke Monroe County. Agenten troffen na de bluswerkzaamheden het lichaam van de 21-jarige Gerald Walton aan. Het andere verkoolde lijk leek aanvankelijk zijn jongere zus Candace, maar het lokale politiekorps kwam hierop later terug. Uitsluitsel over de precieze identiteit kon pas wanneer de speurders van het Georgia Bureau of Investigation (GBI) hun onderzoek hadden afgerond.



De moeder van de kinderen woonde in het pand, maar werd als vermist opgegeven. Ook de auto van deze Tasha Vandiver (46) ontbrak. Politiepatrouilles in Georgia en andere staten kregen het signalement doorgeseind. De wagen, een Chevrolet Malibu van bouwjaar 2007, kon twaalf uur later worden onderschept op een snelweg in het plaatsje Paducah (Kentucky), ruim 700 kilometer van Monroe County.

Vriendje in Oregon

Niet Tasha, maar dochter Candace zat achter het stuur. Ze was de enige inzittende. Ze verklaarde op weg te zijn naar de staat Oregon aan de Westkust, zo’n 4.000 km verwijderd van haar woonplaats. In de VS kunnen zestienjarigen een rijbewijs behalen. De politie meent dat ze een vriendje wou opzoeken, wellicht iemand die ze via sociale media had leren kennen.

Alles wijst erop dat het tweede verkoolde lichaam Tasha Vandiver is. De plaatselijke sheriff maakte dit vrijdag wereldkundig, maar het GBI heeft dit nog niet bevestigd. In de Chevrolet zijn volgens lokale kranten voorwerpen aangetroffen die Candace linken aan de brandstichting.

De adolescente verscheen maandag voor het eerst voor de rechter in Kentucky en kreeg een resem aanklachten tegen zich te horen, waaronder moord en brandstichting. Of de tiener al tot bekentenissen is overgegaan, is nog niet geweten. Haar eigen dood in scène zetten om zo een nieuw leven te starten, is een van de onderzoekspistes die de speurders volgen. Ze blijft voorlopig achter slot en grendel. Het lijkt erop dat ze ondanks haar leeftijd naar een gewone gevangenis is overgebracht.