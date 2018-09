"Omgekeerde wereld": politie Rotterdam sluit dronken vrouw op in cel en niet de drie jongens die haar lastigvielen FT

01 september 2018

14u48

Bron: Twitter & RTL Nieuws 5 De politie van Rotterdam heeft ophef veroorzaakt met een tweet die deze ochtendde wereld werd in gestuurd. De agenten lieten daarin weten "een zeer dronken vrouw" een nacht in de cel gestoken te hebben nadat drie jongens haar hadden lastiggevallen. "Een slachtoffer tot dader bombarderen? Goed werk hoor", klinkt het sarcastisch.

Wij zagen een zeer #dronken vrouw lopen op de #KorteLijnbaan die lastig gevallen werd door drie jongens. Jongens weggestuurd en de vrouw meegenomen naar het #politiebureau. Daar mag ze een paar uur slapen en als ze nuchter is gaan we een goed gesprek met haar voeren. ^BE Politie R'dam- Centrum(@ politieRdam_C) link

"Wij zagen een zeer dronken vrouw lopen op de Korte Lijnbaan die lastiggevallen werd door drie jongens. We hebben de jongens weggestuurd en de vrouw meegenomen naar het politiebureau. Daar mag ze een paar uur slapen en als ze nuchter is gaan we een goed gesprek met haar voeren", schreef de politie van Rotterdam Centrum op Twitter.

Meteen was dat bericht goed voor een hoop reacties. De agenten krijgen onder meer het verwijt dat ze het slachtoffer - de vrouw - plots bombarderen tot dader. "Waarom zijn de jongens niet meegenomen voor een nachtje en daarna een goed gesprek, en is de vrouw niet naar huis gebracht/gestuurd? Jullie beschermen de verkeerde!", reageert een Twitteraar. "Wat is dit voor een omgekeerde wereld?"

Intussen heeft de woordvoerster van de politie toegegeven dat het bericht misschien wat ongelukkig geformuleerd werd. Ze zegt nog dat een nachtje cel gebeurde "uit bescherming voor de vrouw". Overigens zouden de jongens haar niet echt hebben lastiggevallen. "Ze boden aan haar naar huis te brengen, maar dat leek ons niet zo verstandig, gezien de toestand waar zij zich in bevond. Weet dat de vrouw niet in staat was haar wil kenbaar te maken en de jongens geen strafbare feiten gepleegd hebben." Maar ook dat bericht hoeft op niet veel bijklank te rekenen.