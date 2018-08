"Oktober als deadline brexitdeal onhaalbaar" jv

29 augustus 2018

06u49

Bron: anp/bloomberg 3 Groot-Brittannië en de Europese Unie verklaren in het openbaar dat ze een brexitdeal willen sluiten in de komende zeven weken. Achter de schermen geven hoge medewerkers aan beide kanten echter toe dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Ze mikken nu op een akkoord over de scheiding in het midden van november, zeggen anonieme bronnen.

Hoe langer het duurt tot beide partijen een akkoord hebben bereikt en hoe dichterbij de datum van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU komt, des te groter is de kans dat er op 29 maart 2019 helemaal geen akkoord is. De Europese top die van start gaat op 18 oktober was lang aangemerkt als deadline.

Het bereiken van een akkoord in het najaar wordt als noodzakelijk gezien omdat er dan nog voldoende tijd is voor het Britse en de Europese parlementen om het akkoord te ratificeren.

"Niet veel later"

Michel Barnier, de onderhandelaar namens de EU, gaf na een vergadering met Dominic Raab, de brexitminister voor Groot-Brittannië, toe dat hij zich niet wilde vastleggen op oktober als deadline voor de onderhandelingen. Hij benadrukte echter ook dat het niet veel later moet worden en er "zeker voor het einde van het jaar" een akkoord moet zijn.

Raab had eind augustus nog verklaard dat hij er vertrouwen in had dat Londen en Brussel in oktober een akkoord over de terugtrekking bereiken. "Dat kan als we die ambitie, zakelijkheid en energie aan beide kanten hebben." Beide onderhandelaars hadden aangekondigd hun onderhandelingen te gaan intensiveren. "We zullen vanaf nu doorlopend onderhandelen", zei Barnier.