"Oekraïne pakt mogelijke getuige neerhalen MH17 op"

05 juli 2019

07u02

Bron: Belga Een Oekraïense eenheid voor speciale operaties heeft vorige week een voormalige militaire commandant van de pro-Russische separatisten opgepakt die in de stad Snizjne diende, vlakbij de plaats vanwaar de Buk-raket werd afgevuurd waarmee vlucht MH17 in juli 2014 werd neergeschoten.

De 58-jarige Vladimir Tsemach was volgens sommige bronnen destijds commandant van de luchtverdediging, meldt de Nederlandse krant de Volkskrant. Hij werd op 27 juni opgepakt in zijn eigen appartement tijdens een operatie diep in rebellengebied. Vervolgens wist de eenheid hem door de controleposten van de pro-Russische separatisten heen naar de Oekraïense kant van de frontlijn te smokkelen.

Naar verluidt zouden ze gedaan hebben alsof hij verlamd was. Tsemach is in staat van beschuldiging gesteld wegens het “vormen van een terroristische groepering of een terroristische organisatie".



Waarschijnlijk hebben de autoriteiten vooral belangstelling voor hem omdat hij mogelijk meer weet over wie er verantwoordelijk was voor het neerschieten van de Maleisische Boeing op 17 juli 2014, waarbij alle 298 inzittenden om het leven kwamen.