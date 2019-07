"Oekraïne moet ook aansprakelijk gesteld worden voor ramp MH17" kg

05 juli 2019

20u55

Bron: Belga 0 Een deel van de nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 vindt dat niet alleen Rusland maar ook Oekraïne aansprakelijk gesteld moet worden voor de tragedie. Dit omdat het land het luchtruim openhield en daarmee voor een onveilige situatie zorgde. Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, bevestigt de berichtgeving hierover door het Nederlandse RTL Nieuws.

De stichting voerde een peiling uit onder nabestaanden, waarop veertig reacties binnenkwamen. 87,5 procent van hen wil dat het kabinet Oekraïne aansprakelijk stelt. "Hoewel de peiling niet representatief was, is dit wel een duidelijke indicatie", vindt Ploeg.



Uit de peiling kwam wel naar voren dat de meeste nabestaanden deze stap van het kabinet pas willen als het internationale onderzoeksteam, waar Oekraïne ook in zit, klaar is.

Onderzoek

De partij D66 wil actie van de Nederlandse regering. "Ik vind het heel erg belangrijk dat het kabinet zorgt dat deze kwestie met Oekraïne niet van tafel verdwijnt", aldus Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Dat het niet verjaart en dat we het onderzoek blijven doen wat nodig is. Dat is mijn oproep aan het kabinet.”



Ook partij CDA vindt dat er onderzoek moet worden gedaan. "Naarmate je langer wacht, wordt de kans dat mensen zich dingen herinneren of dat je feiten vindt, kleiner", aldus Kamerlid Chris van Dam.

