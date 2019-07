#ObamaWasBetterAt trending na ‘racistische tweets’ Trump Redactie

16 juli 2019

21u41

Bron: AD 2 De ophef rond Trumps tweets van afgelopen weekend heeft twitteraars doen verlangen naar de tijd dat Barack Obama nog in Het Witte Huis woonde. Onder de hashtag #ObamaWasBetterAt stromen foto's binnen op sociale media die de twee presidenten in verschillende situaties met elkaar vergelijken.

De hashtag werd eerder vandaag trending topic en is al in ruim 100.000 twitterberichten gebruikt. Mensen laten hierin zien waarom zij denken dat president Obama beter was dan Trump.

Obama-aanhangers twitterden veel over het feit dat Obama beter was in ‘leidinggeven’, zijn ‘huwelijk’ beter voor elkaar had en ‘menselijker’ is. Maar pro-Trump twitteraars gebruikten de hashtag om te vertellen dat Obama beter was in het ‘zwichten voor terroristen’ en ‘liegen tegen de Amerikaanse mensen’.

Racistische tweets

De tweets die Trump afgelopen zondag de wereld in slingerde en waar deze hashtag een reactie op lijkt te zijn, impliceerden dat de Democratische congresvrouwen Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib en Alexandria Ocasio-Cortez volgens hem “terug moesten naar hun land van herkomst”. De tweets werden ‘racistisch’ genoemd, maar Trump reageerde vandaag op de ophef met: “De tweets waren NIET racistisch. Ik heb geen greintje racisme in mijn lijf!”

