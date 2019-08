“Obama’s azen op peperduur landgoed met privéstrand” Redactie

22 augustus 2019

11u30

Bron: AD.nl 0 Barack en Michelle Obama hebben hun zinnen gezet op een peperduur landgoed op het eiland Martha’s Vineyard. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ

De voormalige president van de Verenigde Staten en zijn vrouw hebben het huis deze zomer gehuurd en vonden het zo leuk dat ze naar verluidt een bod hebben gedaan om het optrekje plus grond te kopen. Het landgoed is van Wyc Grousbeck, de eigenaar van Boston Celtics, en kost 14.850.000 dollar (omgerekend ruim 13 miljoen euro).

Het landgoed ligt aan het strand en vooral vanuit de jacuzzi op het balkon van de tweede verdieping is het uitzicht over zee fenomenaal. Het centrale gebouw is zo’n 641 vierkante meter groot en heeft zeven slaapkamers. Het plaatje wordt compleet gemaakt door een zwembad, een open haard buiten, een keuken waar een chef-kok van zou dromen, gewelfde plafonds én twee gastenvleugels.



Het strand is privé en wordt geleverd met een boothuis. Het landgoed is momenteel nog niet klaar voor de verkoop vanwege onvoorziene omstandigheden, maar volgens TMZ lijkt het er sterk op dat het de Obama’s gaat lukken.

Barack and Michelle Obama Buying Mega-Mansion in Martha's Vineyard https://t.co/TRoFK2eeV4 TMZ(@ TMZ) link