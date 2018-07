“Obama haalde hem van tussen het afval”: Trump noemt oud-vicepresident Biden “droomtegenstander” in verkiezingen 2020 Koen Van De Sype

19 juli 2018

15u17

Bron: CBS News, Newsweek 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig vicepresident Joe Biden (75) een “droomtegenstander” genoemd voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Dat deed hij tijdens een interview met nieuwszender CBS.

Joe Biden was acht jaar lang vicepresident onder Barack Obama. Eerder dit jaar liet hij al verstaan dat hij overweegt een gooi te doen naar het presidentschap in 2020. Tegen januari volgend jaar wil hij de knoop definitief doorhakken.

1 procent

Het was ook zijn naam die president Trump uitsprak toen hem door een journalist van CBS gevraagd werd tegen welke Democraat hij het verwacht te moeten opnemen in 2020. Afgelopen weekend liet Trump zich in een interview met de Engelse krant Mail on Sunday ontvallen dat hij sowieso kandidaat is om zichzelf op te volgen. “Het lijkt erop dat iedereen wil dat ik dat doe”, klonk het toen.





“Wel, ik droom, ik droom dat het Joe Biden wordt”, zei Trump nu aan CBS. “Dat is een droom. Weet je, Joe Biden heeft het al drie keer eerder geprobeerd. Hij heeft nooit meer gehaald dan 1 procent. President Obama haalde hem van tussen het afval en iedereen was geschokt dat hij dat deed. Ik zou het leuk vinden mocht het Biden worden.” (lees hieronder verder)

Het mag volgens Trump eigenlijk om het even wie zijn van een lijstje van zeven of acht namen dat volgens hem momenteel circuleert. Hij preciseert niet wie dat precies zijn. “Biden heeft op zichzelf nooit iets kunnen doen. President Obama raapte hem op en maakte hem vicepresident en toen ging het prima met hem. Maar als je teruggaat en bekijkt hoe hij het deed in eerdere presidentsraces, toen hij dat twee of drie keer probeerde, dan denk ik niet dat hij ooit potten heeft gebroken. Hij was op het niveau van 1 procent of minder.”

Opspraak

Joe Biden stelde zich twee keer kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten, de eerste keer in 1988 en de tweede keer in 2008. In 1988 kwam hij in opspraak omdat hij delen van een speech van de Britse Labourleider Neil Kinnock geplagieerd had. Hij trok zich daarop terug. In 2008 deed de senator van Delaware een tweede poging. Hij gooide echter de handdoek toen hij bij de eerste voorverkiezing in de staat Iowa minder dan 1 procent van de stemmen haalde.

Biden overwoog om zich ook kandidaat te stellen in 2016 en het op te nemen tegen toenmalig favoriete Hillary Clinton, maar zag daar uiteindelijk van af. (lees hieronder verder)

De populariteit van Biden lijkt het in elk geval niet slecht te doen. Volgens een poll van CNN eind maart geniet hij een brede steun binnen de Democratische partij. 84 procent van de Democraten en naar links leunende onafhankelijken zouden achter zijn kandidatuur staan. Senator Bernie Sanders uit Vermont haalt maar 75 procent in diezelfde poll.

Bernie Sanders

Een poll van Harvard/Harris uit januari kwam al tot een soortgelijke conclusie. Daarin zei 27 procent van de Democraten dat ze hem zouden steunen, tegenover 16 procent die het voor Bernie Sanders – zijn dichtste concurrent – zou opnemen.

Volgens een enquête uit maart van Public Policy Polling (PPP) – een bedrijf dat polls doet voor Democratische kandidaten – zou Biden het zelfs halen van Trump. 56 procent zei dat ze voor Biden zou stemmen, terwijl maar 39 procent achter Trump bleek te staan. (lees hieronder verder)

Biden kende al veel tragedies in zijn leven. In 1972 kwamen zijn vrouw Neilia en zijn 1 jaar oude dochter Naomi Christina om bij een ongeval met de wagen. Zijn twee zonen raakten gewond. In 1977 hertrouwde hij met zijn huidige vrouw Jill. Samen kregen ze nog een dochter, Ashley. In 2015 verloor Biden ook zijn zoon Beau. Die overleed op 46-jarige leeftijd aan hersenkanker. (lees hieronder verder)

Eerder dit jaar raakten Biden en Trump al eens verwikkeld in een woordenwisseling, toen Biden zei dat hij de president wel eens “wilde opwachten achter de fitness en hem in elkaar slaan”. Trump antwoordde via Twitter: “Gekke Joe Biden probeert zich voor te doen als een stoere vent. Maar eigenlijk is hij zwak, zowel mentaal als fysiek. En toch bedreigt hij me, voor de tweede keer, met een fysieke aanval. Hij kent me niet, maar hij zou snel en hard tegen de grond gaan en de hele tijd huilen.”