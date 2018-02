'Nucleaire voetbal' leidt tot rake klappen tussen Amerikaans en Chinees veiligheidspersoneel in Peking IB

Bron: Belga 2 Verantwoordelijken van de Verenigde Staten en van China hebben gevochten over de 'nucleaire voetbal', de koffer met de nucleaire lanceercodes, tijdens het bezoek van president Donald Trump aan China in november. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Het incident vond plaats toen Trump en zijn team een bezoek brachten aan de Grote Hal van het Volk in Peking. De Chinese veiligheidsdiensten versperden de weg van een medewerker die de 'voetbal' bij zich droeg, schrijft Axios.

De medewerker die over de 'nucleaire voetbal' waakt is een militaire officier, en hij mag geen moment wijken van de zijde van de president.

Tegen de grond

Amerikaanse functionarissen waarschuwden daarom Trumps kabinetschef John Kelly. Die snelde ter plaatse en zei aan de verantwoordelijken "om te blijven lopen", schrijft Axios, dat met vijf bronnen sprak. Een Chinese veiligheidsverantwoordelijke greep vervolgens Kelly vast, die de man wegduwde.

Een inlichtingenofficier van de VS werkte uiteindelijk de Chinese veiligheidsverantwoordelijke tegen de grond.

Op geen enkel moment raakten Chinese verantwoordelijken de voetbal aan, aldus Axios. De Chinese verantwoordelijke voor de veiligheid zou zich achteraf verontschuldigd hebben.