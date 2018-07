"Nucleaire stof uit Fukushima gevonden in Californische wijn" TTR

20 juli 2018

14u18

Bron: ANP 3 De verspreiding van radioactief materiaal na de ramp met de Japanse kerncentrale van Fukushima in 2011 is wijder dan over het algemeen bekend en het is zelfs te vinden in Californische wijn. Dit hebben onderzoekers aan de Universiteit van Bordeaux naar eigen zeggen vastgesteld.

Het gaat om hoeveelheden die geen bedreiging zijn voor de gezondheid van de wijndrinker, maar het is opvallend dat sinds 2011 de stof caesium-137 twee keer zo veel voorkomt in een aantal wijnen die in Californië worden gemaakt.

De nucleaire isotoop is volgens de onderzoekers afkomstig uit Fukushima en duikt op in een aantal rode en roséwijnen, berichtte de nieuwssite van SkyNews.