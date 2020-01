“Nu ook persoon in Verenigde Staten besmet met coronavirus uit China” kg

21 januari 2020

19u56

Bron: New York Times, CNN 0 Volgens The New York Times en CNN zou het nieuwe coronavirus dat in de Chinese stad Wuhan uitbrak nu ook de oversteek hebben gemaakt naar de Verenigde Staten. De kranten melden dat het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention elk moment kan bevestigen dat minstens één persoon in het land besmet is met de ziekte.

Het is niet duidelijk hoe de patiënt eraan toe is of waar het slachtoffer de besmetting opliep. Het virus leidt tot symptomen als koorts, kortademigheid en longklachten.

Het virus zou nu meer dan 300 mensen wereldwijd hebben besmet en dook al op in vijf landen, inclusief de Verenigde Staten. Zes slachtoffers overleefden de infectie niet.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding meldde eerder dat er vanuit Europa maar drie directe vluchten naar de Chinese stad Wuhan zijn. Zij achten het besmettingsrisico voor Europa daarom laag. Het is niet duidelijk of de besmetting in de VS daar verandering in brengt.