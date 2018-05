"Nu is ze helemaal alleen", zei Obama na laatste ontmoeting met Merkel. En bondskanselier pinkte een traan weg Karen Van Eyken

31 mei 2018

14u02

Bron: The New York Times, Focus, Die Welt 2 Angela Merkel en Barack Obama hebben steeds een zeer goede verstandhouding gehad. Toen de Amerikaanse president en de Duitse bondskanselier een laatste keer afscheid namen van elkaar, had Merkel tranen in de ogen. "Ze is nu helemaal alleen," zou Obama nadien hebben gezegd tegen vertrouweling Benjamin J. Rhodes die enkele spraakmakende onthullingen doet in zijn boek 'De wereld zoals ze is'.

De verkiezing van Donald Trump was een schok voor Obama en zijn naaste medewerkers in het Witte Huis. En zoals Ben Rhodes schrijft in zijn boek, twijfelde Obama eraan of hij en zijn politiek aan de basis lagen van de overwinning van een 'ongeschikte' kandidaat die de geboekte vooruitgang inzake goede raciale verstandhoudingen helemaal zou kunnen tenietdoen.

"En wat als we ongelijk hadden?", zei Obama na de overwinning van Trump. "Misschien zijn we wel te ver gegaan. Misschien willen mensen gewoon vasthouden aan hun eigen tribale identiteit. Hij vroeg zich soms af of de eerste zwarte Amerikaanse president niet 10 of 20 jaar te vroeg aan het roer is gekomen.

Trump stuurde niet alleen schokgolven door Obama's Witte Huis, maar door de hele westerse wereld. Rhodes beschrijft volgens The New York Times bijvoorbeeld een gesprek tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Obama na de nederlaag van Hillary Clinton.

Merkel vertelde Obama destijds dat ze zich na de verkiezing van Trump nog meer genoodzaakt voelde om er een termijn bij te doen om de liberale wereldorde te kunnen verdedigen. Toen Obama en Merkel afscheid namen van elkaar na een laatste vergadering op het einde van Obama's presidentschap, pinkte Merkel een traan weg, herinnert Rhodes zich. "Ze is nu helemaal alleen," merkte Obama indertijd op.

Enkele weken na Trumps overwinning heeft Merkel inderdaad publiekelijk aangekondigd dat ze zich kandidaat ging stellen om er een termijn bij te doen als Duits bondskanselier. Obama heeft ook de Canadese premier Justin Trudeau opgeroepen om, volgens Rhodes, een meer uitgesproken rol te gaan spelen bij het verdedigen van gemeenschappelijke waarden.

Rhodes maakt in zijn boek duidelijk hoe veel staatslieden in het Westen zich bewust waren van het gevaar dat Trump kon vormen voor de internationale wereldorde en westerse waarden.

En welke bedreiging hij zou kunnen vormen voor de institutionele structuur van de VS. "We zullen snel ontdekken hoe veerkrachtig onze instellingen zijn, hier bij ons en over de hele wereld", stelde Obama.

En inderdaad, na anderhalf jaar presidentschap heeft Trump zowel de internationale instellingen als de scheiding der machten in de VS danig op de proef gesteld, zo concludeert Rhodes.