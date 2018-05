"Nu begrijp ik wat de hel betekent": Tommaso beschrijft hoe hij vorig weekend de sneeuwstorm met acht doden overleefde Sven Van Malderen

02 mei 2018

16u18

Bron: Buitenland 1 "Ik bleef aan mijn vrouw denken. Als ik in slaap viel, zou ik sterven." Aan het woord is Tommaso Piccioli, een van de Italiaanse wandelaars die vorig weekend verrast werden door een sneeuwstorm in de Zwitserse Alpen. De nachtelijke vrieskou zou uiteindelijk aan acht mensen het leven kosten. Een 52-jarige Bulgaarse vrouw verloor gisteren de strijd in het ziekenhuis.

Het tragische ongeval deed zich in de buurt van de Pigne d'Arolla voor, op zo'n tien kilometer van de befaamde Matterhorn. "Nu begrijp ik wat de hel betekent", vertelt de 50-jarige architect uit Sydney in de 'Corriere Della Sera'. "Die kou, onvoorstelbaar... Je moet in beweging blijven, je mag niet stoppen. Als je in slaap valt, is het gedaan met je. Er waren momenten waarop ik me ook wilde laten gaan, maar ik bleef denken aan mijn vrouw."

Piccioli bracht de vreselijke nacht door aan de zijde van een jonge Duitse. Door de storm en de mist kon hij de rest van zijn groep echter niet meer zien. "Ik ging ervan uit dat de meesten dood waren."

"Verkeerde pad gevolgd"

De groep bleek uiteindelijk op slechts enkele honderden meters van een berghut gestrand te zijn. Een tocht die bij goed weer in een handvol minuten geklaard zou zijn, nu was er geen redding meer mogelijk.

Piccioli was de enige die nog een werkend GPS-toestel in zijn bezit had. "We hebben het verkeerde pad gevolgd. We probeerden nog een gat in de sneeuw te graven, maar we slaagden daar niet in. We waren te uitgeput."

In totaal waren ze met veertien. Twee Italiaanse koppels -veertigers en vijftigers- kwamen om het leven, net als een Italiaan van 59 jaar en de Bulgaarse vrouw. Een 72-jarige Zwitserse, een Française (56) en een Italiaanse (43) lagen gisteren nog in het ziekenhuis, een van hen verkeert nog in kritieke toestand. Drie Fransen, een Duitse én Piccioli raakten slechts licht onderkoeld. Diezelfde storm kostte tot slot ook het leven aan twee Italiaanse klimmers (21 en 22) in de Dolomieten.

