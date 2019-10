“Notenallergie kostte me bijna het leven, maar baas van restaurant schuift schuld nu in mijn schoenen” Sven Van Malderen

21 oktober 2019

15u57

Bron: News.com.au 0 Tot twee keer toe had Jaicey Revelle de vraag gesteld of er noten zaten in de dipsaus. Absoluut niet, verzekerde de serveerster van een Australisch restaurant haar. Twee happen later moest de jongedame met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Door haar notenallergie was haar gezicht beginnen opzwellen en had ze heel wat moeite met ademen. Een week later keerde Revelle terug naar de zaak om verhaal te halen, maar van de eigenaar kreeg ze het deksel op de neus. “Door zijn fout was ik er bijna niet meer, maar hij schuift alle verantwoordelijkheid nu in mijn schoenen”, stelt de vrouw.

Een notenallergie kan in uitzonderlijke gevallen dodelijk zijn. “Vandaar dat ik altijd meer uitleg vraag over de gerechten als ik uit eten ga”, aldus Revelle.

Op 11 oktober liep het echter helemaal fout in een restaurant in het Australische kuststadje Byron Bay. “Op de kaart stond er niets over noten te lezen. Voor de zekerheid vroeg ik het na bij de serveerster en zij garandeerde me dat ik geen gevaar liep.”

Van kwaad naar erger

Een pijnlijke vergissing, zou snel blijken. “Ik voelde mijn mond en tong opzwellen. Een andere ober wist te vertellen dat er wel degelijk cashewnoten in zaten. Ik begon meteen te panikeren, want daar ben ik dodelijk allergisch aan.”

Terwijl Revelle zichzelf een dosis EpiPen (een injectie in de spier voor noodsituaties; nvdr) toediende, bracht haar partner haar in allerijl naar het ziekenhuis. Een eerste behandeling op de spoeddienst bracht echter geen zoden aan de dijk.

“Die noten bleven in mijn systeem zitten. Na een uur verergerde de reactie zelfs. Mijn gezicht zwol op, mijn keel raakte dichtgesnoerd en ik kreeg uitslag over mijn hele lichaam.”

Het meisje kreeg nog meer medicatie toegediend en moest voor controle vijf uur wakker blijven. De volgende ochtend mocht ze dan toch naar huis.

Gratis drankje

Revelle nam nog een week de tijd om te herstellen. Gisteren keerde ze terug naar het restaurant om de puntjes op de i te zetten. “Ik wilde vooral de ernst van de situatie duidelijk maken. Verkeerde informatie geven kan zware gevolgen hebben. Wat als dit gebeurd was met een kind of iemand die een zwakker immuunsysteem heeft?”

De jongedame stuitte echter vooral op onbegrip. “De serveerster wilde mij ter compensatie een gratis drankje aanbieden, maar daardoor voelde ik me pas echt beledigd. Dacht ze misschien dat mijn leven evenveel waard is als een cocktail of een biertje?”

“Geen spatje medeleven”

De baas van de zaak bakte het echter nog bruiner. “Hij vond het zelfs niet kunnen dat zijn werkneemster mij een traktatie aangeboden had. Dat ik door haar in de miserie beland was, vond hij een pak minder erg.”

“Ik stelde voor om op de kaart toch minstens te vermelden dat er cashewnoten in het hapje zitten. Daarop antwoordde hij dat het niet de bedoeling kan zijn dat hij elk ingrediënt gaat vermelden. Klopt uiteraard, maar doe het dan zeker wel met de allergenen.”

“Ik beklemtoonde ook dat mijn leven in gevaar gekomen was omdat hij zijn personeel niet deftig opleidde. Maar in plaats van te luisteren, probeerde hij de zaken te minimaliseren. Mensen met allergieën moeten volgens hem maar niet naar zijn restaurant komen. Hij voelde zich niet verantwoordelijk en toonde geen spatje medeleven. Ik snap niet hoe hij in die omstandigheden zijn zaak open mag houden”, besluit Revelle.