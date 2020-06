"Noorse zalm niet verantwoordelijk voor nieuwe uitbraak in China" TTR

17 juni 2020

15u54

Bron: Belga 1 Noorwegen heeft woensdag bevestigd dat de nieuwe corona-uitbraak in de Chinese hoofdstad Peking niet veroorzaakt werd door Noorse zalm. Ondertussen is de verkoop van de zalm op veel plaatsen in Peking stopgezet.

"We zijn de zaak aan het oplossen", aldus minister van Visserij Odd Emil Ingebrigtsen. "We werken vandaag aan de details en ik kan zeggen dat de zaak opgelost lijkt." Volgens Noorse media hebben Chinese en Noorse verantwoordelijken elkaar dinsdag ontmoet en geconcludeerd dat Noorse zalm waarschijnlijk niet aan de oorsprong lag van de geregistreerde besmettingen.

Sinds het weekend zijn al 137 coronabesmettingen geregistreerd in Peking, waarna verschillende wijken in quarantaine werden geplaatst en scholen weer werden gesloten. De eerste positieve gevallen kwamen aan het licht nadat mensen op een markt werden getest en volgens de Chinese media was de besmetting terug te brengen naar snijplanken waarop geïmporteerde zalm werd versneden.

Grote supermarktketens beslisten daarop om geen buitenlandse zalm meer te verkopen en het centrum voor Noorse zeeproducten, dat de verkoop van Noorse zalm moet promoten, meldde dat wel wat bestellingen van de vis werden geannuleerd.

Onderzoek

Volgens experts is de kans echter klein dat de zalm het virus heeft verspreid, aangezien ze ervan uitgaan dat een persoon het virus heeft doorgegeven. Volgens een onderzoeker aan het Noorse instituut voor maritiem onderzoek is er nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of vissen het virus kunnen doorgeven.

Een Chinese epidemioloog laat dan weer weten dat de ontdekking van het virus op een snijplank niet voldoende is om te bepalen dat het virus van ingevoerde vis komt. "Het kan komen van een besmette persoon", klinkt het.

China heeft vorig jaar 23.500 ton Noorse zalm geïmporteerd.

