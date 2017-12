"Noord-Koreanen nabij nucleaire testsite vallen ten prooi aan spookziekte" Karen Van Eyken

De rakettesten van Noord-Korea drijven niet alleen de internationale spanningen op, maar richten ook heel wat onheil aan in het communistische land zelf. Zo claimen overlopers althans dat de hoge stralingen waaraan de bevolking wordt blootgesteld, heeft geleid tot een 'spookziekte' die al vele doden op haar geweten heeft.

Lee Jeong-hwa probeerde zeven jaar lang om Noord-Korea te ontvluchten, tot het haar ook effectief lukte in 2010. Tijdens die jaren liet de toenmalige leider Kim Jong-il twee testen met kernbommen uitvoeren op de testsite van Punggye-ri (in de Kilju-regio), dicht bij de plaats waar de Noord-Koreaanse vrouw toen woonde. Sinds zijn dood in 2011 heeft zijn opvolger en zoon, Kim Jong-un nog vier soortgelijke testen uitgevoerd.

"Er zijn zo veel mensen gestorven dat we het een spookziekte begonnen te noemen", verklaarde ze aan NBC News. "Wij dachten dat we ons niet goed voelden omdat we arm waren en daardoor onvoldoende voedzame dingen konden eten. Maar nu weten we dat het door de straling kwam."

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kan straling in een lage dosis al leiden tot kanker en aantasting van de organen.

Mevrouw Lee die zich nu in Zuid-Korea bevindt, werd na haar aankomst nochtans getest op op de aanwezigheid van straling en dat onderzoek was negatief.

Ferenc Dalnoki-Veress, een wetenschapper verbonden aan het James Martin Centre for Nonproliferation Studies in Californië, vertelde aan NBC dat eventuele stralingslekken dan toch hadden moeten worden gedetecteerd door sensoren in de regio. Toch zijn de overlopers overtuigd van de verwoestende effecten van de testen op hun gezondheid.

De beweringen van overlopers vallen uiteraard moeilijk te verifiëren omdat het repressieve regime geen pottenkijkers toelaat. Bovendien kunnen deze claims ook deel uitmaken van proganda die uitgaat van tegenstanders van de dictatuur.

Eerder deze maand verklaarden overlopers uit de Noord-Koreaanse Kilju-regio net hetzelfde volgens de Britse krant The Independent.