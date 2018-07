"Noord-Koreaanse economie kent diepste krimp in twintig jaar" TTR

20 juli 2018

10u32

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse economie is in 2017 met 3,5 procent gekrompen, de slechtste prestatie in twintig jaar. Aan de basis ervan liggen de sancties die de internationale gemeenschap oplegde, zo meldde de centrale bank van Zuid-Korea vandaag.

Noord-Korea is vanwege zijn kernwapenprogramma onderworpen aan internationale sancties. "De sancties waren in 2017 sterker dan in 2016", verklaarde een medewerker van de Zuid-Koreaanse bank. "Het externe handelsvolume daalde aanzienlijk met het exportverbod op kolen, staal, visserij en textielproducten. Het is moeilijk exacte cijfers te geven, maar het (exportverbod) schaadde de industriële productie."

De economische achteruitgang is de grootste sinds 1997, toen het geïsoleerde land te kampen had met een grote hongersnood.

In 2016 was het bruto binnenlands product (bbp) van Noord-Korea nog met 3,9 procent toegenomen.

Pyongyang publiceert zelf geen officiële economische statistieken. De enige beschikbare gegevens zijn de schattingen van buitenlandse instellingen zoals de centrale bank van Zuid-Korea.