"Noord-Koreaanse Buitenlandminister op weg naar Zweden" TT & TTR

15 maart 2018

10u14

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho landt vandaag in Zweden. Ri zal er met zijn Zweedse ambtgenote Margot Wallström gesprekken houden over de veiligheidssituatie op het Koreaanse schiereiland, melden enkele Zweedse media op basis van een statement van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bedoeling van de ontmoeting is om een diplomatieke oplossing voor het conflict te vinden, aldus het ministerie. De Noord-Koreaanse minister zou tot morgen blijven.

Hoe laat Ri zal landen op de luchthaven van Arlanda, nabij Stockholm, is nog niet duidelijk. Hij maakte een tussenlanding in Peking, werd bevestigd door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Verdere details gaf een woordvoerder van de Chinese diplomatie niet.

"We kunnen niet uitsluiten dat er tijdens het bezoek van Ri aan Zweden een contact komt tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten", aldus een Chinese bron aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De voorbije week werd Zweden al enkele keren genoemd als een mogelijke bemiddelaar in de gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, over de ontmoeting die Kim Jong-un en Donald Trump in mei zullen hebben. Het is de Zweedse ambassade in Pyongyang die de diplomatieke belangen van de Verenigde Staten in Noord-Korea vertegenwoordigt. Daarom zullen ook de consulaire verantwoordelijkheden van Zweden op de agenda staan in Stockholm.

Vorige vrijdag schreef de Zweedse krant Dagens Nyheter al dat Zweden de afgelopen weken achter de schermen een alsmaar actievere rol speelt. Zaterdag zei eerste minister Stefan Lofven dat Zweden bereid was de mogelijke gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten te faciliteren.

De tabloid Expressen noemt Zweden vandaag als de locatie waar de ontmoeting tussen Kim en Trump kan plaatsvinden. Waar en wanneer die ontmoeting zal plaatsvinden, is een week na de aankondiging nog niet duidelijk.

Zweden is momenteel ook een niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad.