"Noord-Korea zoekt uit of Trump gek is" Joeri Vlemings

09u50

Bron: politico.com 1 REUTERS "Ze willen weten of Trump gek is, dan wel of hij het speelt." Dat zegt S uzanne DiMaggio, directrice van de denktank New America. Ze heeft het dan over de Noord-Koreanen en hun inschatting van de Amerikaanse president.

Het afgelopen jaar had DiMaggio vier geheime ontmoetingen met de Noord-Koreanen om te praten over hun nucleaire programma, in Genève, Pyongyang, Oslo en Moskou. Maar Noord-Korea is toch vooral geïnteresseerd in de wispelturige figuur van Donald Trump, zegt ze in The Global Politico in een zeldzaam interview. "Ze willen echt weten wat zijn einddoel is", aldus DiMaggio.

De Noord-Koreanen vroegen haar niet alleen of de Amerikaanse president gek is, maar ook wat ze moeten denken van het publiekelijk schofferen van zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, of van het onderzoek naar vermeende Russische inmenging in de verkiezingen. "Speelt hij nu de goede en slechte flik met Tillerson?" klonk het na het intrekken door de Amerikanen van de nucleaire deal met Iran. "Dat was een duidelijk signaal voor Noord-Korea: waarom zouden zij een akkoord sluiten met ons, als we ons er toch niet aan houden?" aldus DiMaggio. En nog een vraag die ze zich stellen: waarom zouden ze met Donald Trump onderhandelen, als die in zijn eigen land riskeert afgezet te worden?

Volgens DiMaggio was Pyongyang aanvankelijk wel degelijk bereid tot nieuwe officiële gesprekken over kernwapens met de kersverse en onverwacht verkozen VS-president. Maar ook Trumps verbale agressie op Twitter - hij noemde Kim Jung-un onder meer "klein en dik" - lijkt die optie te hebben gehypothekeerd. "Ze volgen het nieuws van dichtbij", zegt DiMaggio. "Ze kijken 24/7 naar CNN, lezen Trumps tweets en andere berichten."