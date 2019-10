“Noord-Korea voert nieuwe rakettest uit” TT ADN

31 oktober 2019

09u45

Bron: ANP, Belga 1 Noord-Korea heeft donderdagnamiddag lokale tijd vermoedelijk een nieuwe rakettest uitgevoerd. Het Zuid-Koreaanse leger en de Japanse kustwacht melden dat twee niet-geïdentificeerde projectielen in zee zijn geschoten. Wat het regime in Pyongyang precies heeft afgevuurd, is niet bekend.

De projectielen werden gelanceerd vanuit de westelijke Noord-Koreaanse provincie P’yongan-namdo, in de richting van de Japanse Zee, aldus de generale staf van Zuid-Korea. Het Zuid-Koreaanse leger houdt de situatie nauwlettend in de gaten en houdt zich klaar, laat het weten.

Het is voorlopig niet duidelijk of het om een rakettest gaat, die Noord-Korea volgens VN-resoluties niet mag uitvoeren. Het land heeft de laatste maanden verschillende raketten getest. Begin deze maand nog testte Noord-Korea een ballistische raket die vanaf een onderzeeër werd gelanceerd. Het ging om een nieuwe type raket, de Pukguksong-3. De test kwam een dag nadat bekend werd dat Amerikaanse en Noord-Koreaanse functionarissen weer met elkaar in gesprek gaan.



Voor de Amerikaanse president Donald Trump zijn de tests vooralsnog geen reden om de moeizame gesprekken met Noord-Korea over denuclearisatie te beëindigen.