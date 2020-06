“Noord-Korea schort plannen voor militaire actie tegen Zuid-Korea op” HAA

24 juni 2020

00u07

Bron: ANP, Reuters 0 De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft besloten militaire plannen voor actie tegen Zuid-Korea op te schorten. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen beide Korea's weer flink opgelopen nadat het Noorden vorige week een gezamenlijk verbindingsbureau aan zijn kant van de grens opblies, de dialoog had beëindigd en met militaire actie dreigde.

Overlopers

Het regime in Pyongyang is woest over groepen Noord-Koreaanse overlopers die naar het zuiden zijn gevlucht en pamfletten met propagandaboodschappen over de grens vanuit Zuid-Korea blijven sturen. Het gaat vaak om pamfletten met kritiek op Kim, die worden vastgemaakt aan ballonnen of in flessen te water worden gelaten.

Sancties

De inter-Koreaanse relaties staan al maanden onder druk, na de mislukte top in Hanoi tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in februari 2019. De bijeenkomst liep vast op de vraag wat Noord-Korea zou willen opgeven aan nucleaire militaire aspiraties in ruil voor een versoepeling van de sancties tegen het land. Vorige week bereikten de spanningen een nieuw hoogtepunt met de explosie van het grenskantoor.