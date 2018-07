"Noord-Korea maakt nog splijtstoffen" kv

25 juli 2018

23u12

Bron: ANP 1 Noord-Korea maakt nog steeds splijtstoffen voor kernbommen ondanks de belofte om het kernprogramma af te bouwen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die onlangs nog in Pyongyang was, heeft dat vandaag gezegd bij een commissie van de Senaat.

"Ja dat is correct", antwoordde hij op de vraag of splijtstoffen nog worden gemaakt. Hij reageerde niet op de vraag of Noord-Korea nog steeds bezig is met de ontwikkeling van ballistische raketten die vanaf marineschepen kunnen worden afgevuurd.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beloofde in zijn historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump het kernprogramma in zijn land af te bouwen.